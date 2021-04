6 Aprile 2021

(Lettura 3 minuti)







BASKET

Il netto successo (91-72) incassato nel match giocato nella vigilia di Pasqua contro la Kienergia Rieti è foriero di considerazioni in agro-dolce per la Benacquista Latina, impegnata in una forsennata rincorsa per rimanere nell'A2 del basket maschile.

BICCHIERE MEZZO PIENO

Fa ben sperare la terza vittoria in 5 gare (dopo un record poco lusinghiero di 4 successi sulle prime 16 partite di campionato) l'aver agganciato proprio i reatini a quota 14 al quart'ultimo posto, ribaltando la differenza canestri nel confronto diretto (l'andata finì 82-77 per Rieti) elemento fondamentale quando si stilerà la classifica definitiva in ottica salvezza immediata o play-out. Ben 4 cestisti nerazzurri sono andati in doppia cifra, a partire da capitan Raucci che ha chiuso con 28 di valutazione, griffando 21 punti con 8/9 da due (89%) più 6 assist. Poi Abdel Fall: ha siglato una doppia-doppia (17 punti più 12 rimbalzi) oltre a 4 assist e 1 stoppata. Ottima prova anche dei bomber deputati: Fabrizio Piccone ha insaccato 15 punti, frutto di 5 triple su 8 tentativi; 15 punti pure per Lorenzo Baldasso, che ha tirato con il 60% dal campo. In più l'ultimo arrivato Obie Trotter che, quando ha capito di non essere particolarmente in palla al tiro (8 punti con 2/7 da tre) s'è dedicato alla regia, smazzando ben 11 assist.

E MEZZO VUOTO

I riscontri negativi sono in parte legati alla discontinuità dei pontini, ma anche alla situazione oggettiva del girone Rosso. Rieti è scesa sul parquet priva di 5 titolari (Tommasini e Amici infortunati più Pepper, De Laurentiis e Stefanelli bloccati dai protocolli anti Covid) eppure per 27' ha tenuto in scacco Latina; a 13' dalla sirena la Kienergia conduceva ancora per 60-59, poi è crollata: «Partita non facile, dovevamo vincere a tutti i costi - sottolinea il coach dei nerazzurri, Franco Gramenzi - bene in attacco per tutta la gara; male, anzi malissimo, la difesa nei primi due quarti che non mi sono piaciuti per niente. Spero non sia un problema di sufficienza: gare di questo tipo vanno subito approcciate al massimo dell'intensità».

GLI SCENARI

La situazione globale però non è favorevole: Latina (14 punti in graduatoria) per evitare la roulette russa che porta ai play-out, dovrebbe agganciare il nono posto, ora occupato da Chieti e Pistoia a quota 18. Acciuffare i teatini pare impossibile, perché devono recuperare ancora 5 gare contro le 3 dei pontini. La corsa va fatta su Pistoia, che la Benacquista ospiterà nel recupero del 18 aprile: Pistoia deve giocare solo 2 gare, i conti sono semplici. Latina dovrà vincere prima gli altri due recuperi (domani a Chieti, poi l'11 a Cento) e poi battere Pistoia con almeno 12 punti di scarto: all'andata i toscani vinsero 81-70. In ogni altro caso, Latina scivolerà nel purgatorio a 6 squadre denominato girone Blu (decima, undicesima e dodicesima degli attuali gironi Verde e Rosso) dove al termine della seconda fase le prime 4 si salveranno, ma le ultime 2 si giocheranno la salvezza nei play-out: «Si è parlato tanto delle assenze nelle altre squadre - conclude Gramenzi - ma da noi Passera è rientrato da 2 gare dopo un mese di stop e Benetti è out dal 10 febbraio, dopo l'infortunio contro l'Eurobasket. Con questi due giocatori avremo a disposizione molte più soluzioni tattiche nelle partite che ci attendono».

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA