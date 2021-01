BASKET, SERIE A2

La sconfitta incassata lunedì a Ravenna (95-76) conferma per la Benacquista Latina il trend negativo nei confronti delle rivali di alto e medio profilo. I pontini hanno perso in Romagna per un semplice motivo: Ravenna è più forte. Il coach sconfitto, Franco Gramenzi: «Visto il risultato, il commento è semplice: una brutta serata. Abbiamo lottato nei primi due quarti, poi nel terzo siamo usciti dalla partita in modo brutto. Al di là dei nostri errori, Ravenna ha fatto una grandissima gara, grazie soprattutto ai loro lunghi Givens e Simioni, infallibili nel tiro da tre. Noi siamo arrivati a condurre 30-25 dopo 13', ma lì abbiamo subito una pausa, e loro sono andati al riposo lungo avanti di tre, 44-41: è stato un errore decisvo. Nella ripresa, siamo usciti dalla partita. Noi le abbiamo provate un po' tutte ma quando avevamo i lunghi in campo, loro colpivano da tre. Quando siamo andati con cinque piccoli per essere più aggressivi, Ravenna ha attaccato bene il canestro. Stavolta abbiamo trovato qualcosa in più in attacco, ma siamo stati troppo vulnerabili nel tiro da tre avversario».

La situazione inizia a farsi pesante per la Benacquista: con un record di 3 vittorie e 6 sconfitte finora ha incassato 6 punti, facendo meglio solo di San Severo (4 punti: 2 vinte e 7 perse) e Stella Azzurra Roma (2 punti: 1 vinta, 8 perse). A quota 6, con i nerazzurri, ci sono pure Chieti (3 vinte, 5 perse) Ravenna (3 vinte, 5 perse) e Cento (3 vinte, 3 perse). La formula quest'anno è particolarmente complicata. Non vi saranno retrocessioni dirette al termine della prima fase, ma l'ultimo posto nel girone Rosso è da evitare perché condannerà a un gironcino a tre (definito Nero) con le ultime due del girone Verde. Qui, al termine di gare d'annata e ritorno, tutti contro tutti, l'ultima scenderà in serie B; le altre due si giocheranno la permanenza in A2 in un play-out secco, e con lo svantaggio di disputare l'eventuale gara-5 in trasferta. Nei prossimi due turni (in casa con l'invitta capolista Forlì, poi a Scafati) Latina avrà pochissime chance di muovere la classifica, ma dopo (27 gennaio Latina-Cento, 31 gennaio San Severo-Latina) si dovrà giocare col coltello tra i denti, senza remore.

