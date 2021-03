24 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







BASKET

Quarta gara in dieci giorni per la Benacquista Latina, impegnata oggi pomeriggio in casa (Palabianchini ore 18, porte chiuse) contro l'Eurobasket Roma nel recupero della quinta giornata d'andata, programmata in origine per mercoledì 1° dicembre 2020, ma rinviata in toto per l'emergenza Covid.

I pontini, dopo un inverno di sofferenza (4 gare vinte su 16 giocate, penultimo posto in classifica nel girone Rosso) sono sbocciati con l'arrivo della primavera vincendo due gare in 4 giorni contro le quotate Ferrara e Ravenna, inaugurando un nuovo corso soprattutto in virtù di cambiamenti volenti e nolenti nel roster.

Il pivot americano Brandon Gilbeck è stato sostituito dalla guardia Obie Trotter, sotto le plance è arrivato il lungo Abdel Fall e in più Passera, Benetti e Bisconti sono fermi ai box per infortuni. L'entusiasmo delle new-entry unito all'abnegazione di quelli che sono scesi in campo, hanno prodotto un salto di qualità che ha trasformato in oro le cifre dei nerazzurri, fino a sette giorni fa deficitarie.

Nelle ultime due gare vinte, Latina ha sempre iscritto a referto cinque uomini in doppia cifra realizzativa: l'americano Jaren Lewis è diventato il vero leader in campo, i nuovi Trotter e Fall si sono subito inseriti, infine Raucci, Piccone, Hajrovic, Baldasso e soprattutto Mouaha tutti protagonisti dei prove ai top stagionali.

CI VUOLE IL FISICO

Emergenza infortuni e nuovi acquisti hanno indotto il coach a sperimentare un quintetto con cinque giocatori dal fisico bestiale che hanno innescato nelle due gare vinte il break decisivo. Trotter, Lewis, Raucci, Fall e Aristide Mouaha, guardia di 20 anni, vera rivelazione dell'ultima settimana: « Mi trovo davvero bene in questo gruppo, dentro e fuori dal campo - sottolinea Mouaha - i compagni più esperti sono sempre molto collaborativi e pronti dare una mano a noi ragazzi giovani. La cosa più bella della nostra squadra è la coesione: ci aiutiamo a vicenda, abbiamo sempre una parola buona o una pacca di incoraggiamento per chi attraversa un momento difficile. A livello personale, sono cresciuto come giocatore rispetto all'inizio della stagione: gli insegnamenti del coach Franco Gramenzi sono fondamentali, rappresentano uno stimolo in più per continuare a lavorare».

UN DERBY PERSONALE

Oggi per Mouaha, cresciuto nelle giovanili della Stella Azzurra Roma, storica rivale dell'Eurobasket, sarà una sorta di personalissimo derby: «Ci attende una sfida durissima - ammette Aristide - arrivati a questo punto del campionato, ogni partita per noi è decisiva: puntiamo a conquistare il maggior numero di successi. Siamo consapevoli che ognuno di noi deve continuare a scendere sul parquet pronto a dare quel qualcosa in più per cercare di sopperire alle assenze dei compagni infortunati».

L'Eurobasket è la sorpresa del girone Rosso: dopo le tre superpotenze Forlì, Napoli e Scafati (tutte prime a 34) i capitolini sono quarti con 26 punti, mentre Latina è terz'ultima a quota 12.

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA