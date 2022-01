Martedì 25 Gennaio 2022, 05:01

BASKET, SERIE A2

Nella prima gara ufficiale del 2022 la Benacquista Latina ingoia subito un paio di bocconi amari. Il primo, una sconfitta dopo un tempo supplementare sul parquet dell'Umana Chiusi (89-87) arrivata al termine di un match giocato come al solito a ritmo sincopato e gettato via a causa di un avvio diesel. L'altro, ben più indigesto, l'infortunio alla spalla per il pivot Abdel Fall, occorso nell'ultimo minuto dell'overtime. S'attendono i responsi medici, ma Fall è un giocatore unico nello scacchiere dei pontini, virtualmente insostituibile: nella passata stagione quando fu tolto dai giochi per un infortunio alla mano nella fase finale del torneo, Latina precipitò in classifica.

IL MATCH

La partita giocata e persa in Toscana dà la stura a parecchie recriminazioni in casa nerazzurra: «Peccato, peccato davvero perché era una partita che avremmo potuto vincere - si rammarica il coach sconfitto, Franco Gramenzi - anche se abbiamo giocato con un solo straniero. Per noi molti errori nei primi due quarti di gara, tante palle perse e tanti secondi tiri concessi, subendo troppo l'iniziativa dei nostri avversari. Per quanto ci riguarda, l'incostanza di Aristide Mouaha è stato un altro fattore determinante: c'è stata poi una buona reazione nella seconda parte del match, ma nei momenti importanti della partita avremmo dovuto essere più incisivi: quando si va ai supplementari poi, sono gli episodi a determinare il risultato. Partite come questa devono essere affrontate da tutti con quel qualcosa in più: stavolta non tutti lo hanno fatto».

LA SITUAZIONE

A metà esatta della prima fase (Latina ha giocato 13 delle 26 sfide in cartello) la Benacquista è a quota 12 nel terzetto delle ottave, ma Chieti e Nardò inseguono a 2 lunghezze e solo Stella Azzurra Roma (6 punti) e Fabriano (4) sono per ora a distanza di sicurezza. Da domenica prossima (gara casalinga alle 20.30 con Cento) fino a domenica 27 febbraio, gara casalinga con San Severo, i pontini giocheranno sette volte alla media di una partita ogni 4 dì, incrociando le armi con tutte le prime sei del girone Rosso: Scafati, Ravenna, Verona, San Severo, Eurobasket Roma e Ferrara. La buona notizia? Dal prossimo incontro sarà disponibile il neoacquisto Darryl Jackson, ma resta l'apprensione per le condizioni fisiche di Fall, vero totem sotto i tabelloni.

Stefano Urgera

