BASKET, SERIE A2

Inizia domani pomeriggio sul parquet della Lux Chieti (ore 17) il terzo campionato della stagione in corso per la Benacquista Latina. Il primo, inclusivo della prime quattro giornate, era quello deputato alla fase di rodaggio: s'è concluso con una vittoria casalinga di misura (61-60) contro Verona e tre sconfitte con rivali d'ambizioni e budget superiori ai pontini: 75-66 a Ravenna, 70-79 in casa con Chiusi e 65-63 a Cento. Un bilancio non certo esaltante, ma definito accettabile in casa nerazzurra. Il secondo campionato che doveva portare alla riscossa dei pontini contro avversari più abbordabili, è iniziato e si spera finito nel pomeriggio di Halloween: una surreale sconfitta casalinga (59-64) contro l'Eurobasket Roma al termine di un match dove Latina s'è assentata per 25', ovvero dal 5' del primo quarto, fino al temine della terza frazione: parziale di 19-40 per i romani. La Benacquista s'è ripresa nel quarto periodo, ha rimontato tutto il gap, crollando nel finale prostrata probabilmente dalla rincorsa per recuperare.

SETTE SFIDE

Il terzo campionato salperà quindi domani a Chieti, sarà composto da sette sfide tutte con avversarie che, classifica alla mano, non occupano posizioni di vertice nel girone Rosso. Latina, ultima con due 2 punti, incontrerà fino al 19 dicembre (ultima gara del 2021) 5 rivali arroccati a quota 4, l'altro fanalino di coda Fabriano e poi Forlì che di punti ne ha 6: tutto con l'impellente necessità di dover vincere senza fare calcoli, sapendo di non aver più alcun jolly da giocare, perché la squadra è in serie negativa da 4 domeniche. Il gruppo, secondo il coach Franco Gramenzi, ha contezza della situazione: «Un inizio di campionato non facile - sottolinea il tecnico - è la prima volta che ci troviamo, dopo tanti anni, in questa situazione. Ci siamo confrontati tutti, squadra e staff, dopo la prestazione di domenica scorsa contro l'Eurobasket: è il momento d'agire sul campo. Abbiamo tutto il tempo per rimontare, il campionato è lunghissimo: sperando di recuperare anche l'infortunato Paulius Dambrauskas». Proprio il play lituano, che ha giocato solo la prima gara di Supercoppa con l'Eurobasket prima d'infortunarsi a un piede, è l'oggetto misterioso di questa prima parte di stagione. Il rientro previsto dopo 4 o 5 settimane dal trauma, doveva avvenire a metà ottobre, ma tuttora non si sa se Dambrauskas sarà a referto o no domani in Abruzzo. I tifosi potranno seguire la partita della Benacquista in diretta televisiva su Ms Sport: alle 17 il match sarà trasmesso in chiaro nel Lazio sul canale 185 del digitale terrestre oppure sul canale 814 del bouquet Sky

Stefano Urgera

