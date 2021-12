Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:01

BASKET

Il primo successo corsaro della stagione galvanizza la Benacquista Latina reduce dalla nitida vittoria (66-77) sul parquet della quotata Forlì, grazie a una ottima prova corale, ricca di alti e bassi come nello stile dei nerazzurri di quest'anno, ma dove soprattutto i più giovani hanno dato un contributo determinante. Alcuni dati sono esemplificativi: il play Giordano Durante, classe 2002, nelle prime 8 gare di campionato aveva segnato in totale 12 punti, mentre sul parquet dei romagnoli ne ha insaccati 8 nei 5' iniziali, innescando il primo parziale favorevole (5-14) nella magica serata pontina. Poi Giovanni Veronesi, ala del 1998: nelle prime 8 gare su 29 triple tentate ne aveva imbucate appena 4. A Forlì 3 su 4 nel tiro da tre più il canestro del sorpasso definitivo (55-56) che ha lanciato Latina verso la vittoria. Infine Aristide Mouaha, nato nel 2000: nel momento topico del match, con i suoi precipitati a -8 (52-44 per Forlì a 9' dal termine) s'è assunto gli oneri della regia velocizzando una manovra che stava involvendo in un basket troppo palleggiato.

PROGRESSI

La vittoria rilancia Latina, perché ora la classifica propone 9 club in un fazzoletto di 2 punti: Cento, Nardò, Chiusi, San Severo, Ferrara a quota 8 poi Latina, Chieti più le capitoline Eurobasket e Stella Azzurra a 6.

Il coach Franco Gramenzi si gode il successo: «Ottima prova corale: premia il lavoro che svolgiamo ogni giorno in palestra - sottolinea il tecnico vincente - tutti i giocatori nell'arco della gara hanno dato un solido contributo. L'analisi della partita ci dice che a due quarti giocati alla grande se ne contrappongono altri due non all'altezza, soprattutto il terzo dove abbiamo subito troppo il loro ritorno. Nell'ultima frazione, però, la difesa ci ha consentito di reggere e rimontare. I dati confermano la nostra crescita: da quando Dwayne Lautier è entrato in squadra il nostro rendimento s'è elevato. Nelle tre gare con lui in campo abbiamo segnato 83 punti contro Ferrara, 80 a San Severo e 77 a Forlì». Una media di 80 punti, tanta roba rispetto ai 64,5 di media segnati nelle prime 6 giornate, quando Latina era ultima in solitaria nel girone Rosso a quota 2: «Ci vuole tempo per trovare il giusto assetto - chiosa Gramenzi - abbiamo dei difetti da limare, soprattutto perché la squadra ha tanti giocatori nuovi e molti di questi lo scorso anno giocavano in serie B: sono molto fiducioso, sono sempre stato convinto che questa squadra può fare buone cose, ma dobbiamo lavorare perché ne abbiamo di strada da fare». Decisive le prossime tre gare prima della pausa natalizia, tutte contro rivali abbordabili: doppio turno casalingo contro Nardò il 5 dicembre e con il fanalino di coda Fabriano il 12 e poi Stella Azzurra in trasferta il 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA