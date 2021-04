24 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







BASKET, SERIE A2

Mentre nel calcio sorge e tramonta l'immaginifica Superlega, nel basket di A2 salpa oggi con la sfida in Piemonte tra Casal Monferrato e Benacquista Latina (ore 18, porte chiuse) la seconda fase, definita a Orologio dalle menti pensanti federali, ma forse da ribattezzare formula Supercazzola, neologismo coniato nel film Amici Miei ed entrato dal 2016 nel vocabolario Zingarelli come sinonimo di una cosa priva di senso e poco comprensibile: «Ci abbiamo messo qualche giorno a capire il funzionamento della seconda fase - scherza il pivot della Benacquista, Abdel Fall - comunque per noi giocatori cambia poco: andiamo in campo per vincere tutte le partite».

RICOMINCIO DA TRE

Per restare in ambito filmico, la Benacquista deve tener presente il numero tre, come in un altro celeberrimo lungometraggio. Nella seconda fase a Orologio i pontini sono nel girone Blu, con Rieti, San Severo, Casal Monferrato, Orzinuovi e Capo d'Orlando. Contro Rieti e San Severo, già affrontate nelle prima fase, si porteranno i risultati nei confronti diretti e qui Latina, avendone vinti 3 su 4, partirà in vetta alla graduatoria con 6 punti: Rieti, Orzinuovi, Capo d'Orlando e Casale ne ereditano 4, San Severo chiude il Blu a 2. Si giocherà nell'arco di 3 settimane, 3 gare d'andata e 3 di ritorno solo con le rivali non affrontate nella prima fase: le prime 4 del Blu saranno salve già dal 16 maggio, quinta e sesta si giocheranno la salvezza nei play-out. Per evitare le ultime due piazze del girone orologico, Latina dovrà vincere almeno 3 delle 6 gare in cartello.

IL GRANDE EX

Il calendario è serrato: oggi a Casale, mercoledì 28 aprile in casa con Orzinuovi, il 2 maggio in Sicilia con l'Orlandina, l'8 il ritorno con Casale al Palabianchini, il 12 maggio a Orzinuovi e il 16 ancora in casa con l'Orlandina. Ironia della sorte, il pivot Fall ha giocato tre stagioni a Casale e fino a 3 mesi fa a Capo d'Orlando: «In questo campionato ho giocato 2 volte contro Casal Monferrato - sottolinea il lungo ingaggiato dalla Benacquista a metà febbraio - sono un'ottima squadra che non merita questa classifica. Erano partiti molto forte, poi si sono bloccati per una serie di infortuni». Il top player dei piemontesi è Lucio Redivo, guardia argentina di 27 anni, vice campione del mondo nel 2019 con la Nazionale Albiceleste: «Il livello del nostro girone è molto alto - conclude Fall - quest'anno tra partite rinviate e gare giocate con formazioni rimaneggiate le classifiche non sono veritiere: tutte le avversarie sono da rispettare. Noi giocheremo per conquistare la salvezza sul campo, ma spero che alla fine dei campionati si attuino misure per venire incontro ai club maggiormente danneggiati dalla pandemia».

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA