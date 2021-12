Martedì 21 Dicembre 2021, 05:01

La Benacquista Latina sbanca il parquet della Stella Azzurra Roma con un sofferto 69-74 (pt 20-14, st 30-37, tt 51-57) al termine di un match dove le due contendenti, probabilmente con i polsi tremanti per la posta in palio, hanno fatto di tutto per agevolare i rivali con errori a ripetizione. La Benacquista vince nonostante un deficitario 16/38 nel tiro da due e soprattutto 15/25 dalla lunetta (60%) e 17 palle perse. Armi vincenti il 9/22 da tre (41%) e la performance di Terry Henderson con 25 punti, 4 rimbalzi, 5 assist e 28 di valutazione. Le sensazioni dei 40' però svaniranno presto e alla fine Latina incarta il quarto successo consecutivo, chiudendo il 2021 con una escalation di successi che proiettano i pontini addirittura nel gruppo delle quarte a quota 12, in piena corsa per i play-off. Importanti soprattutto i 6 punti di vantaggio sulle terz'ultime (Chieti e la Stella Azzurra) che faranno passare al club allenato da Franco Gramenzi un sereno natale e un buon anno nuovo.

LA PARTITA

Dopo le prime schermaglie iniziali (12-12 dopo 6') è la Stella Azzurra che prende il sopravvento con un parzialino di 8-0 che porta i capitolini sul 20-12. Dal miglior momento dei padroni di casa, in un battibaleno il barometro della partita vira in favore dei pontini, che rispondono alla prima fuga dei capitolini con un devastante contro-break di 0-16 che manda Latina avanti 20-26 al quarto d'ora, un break propiziato da 8 punti in fila dell'ottimo Terry Henderson., Il secondo quarto si chiude con un parziale di 23-10 per Latina, le fondamenta della vittoria finale. Nella ripresa prima la Benacquista sembra chiudere definitivamente i giochi allungando sul massimo vantaggio (42-54) quando mancano 13' al termine, ma in meno di 5' la Stella Azzurra mangia tutto il gap (59-59 al 33') presentandosi addirittura avanti di due possessi (66-62) a 3' dalla sirena. Il fantasma di un Natale passato a rimuginare su un'atroce sconfitta pungola però i pontini che con un guizzo di 9-0 firmato da Fall, Henderson e Aristide Mouaha, ex Stella Azzurra, allungano sul 66-71. Non è finita, manca ancora un minuto che sarà maledettamente lungo, quasi interminabile. Succede di tutto: la Stella si riporta -2 (69-71) e il play latinense Giordano Durante perde la sua terza palla (per lui alla fine -7 di valutazione) ma Roma fallisce con Nikolic la tripla del sorpasso. Infiniti gli ultimi 10 secondi di gara: Henderson segna solo un libero, sul 69-72 è Roma che perde palla, fa fallo per fermare il cronometro ma la penalità è un antisportivo (2 tiri e possesso per la Benacquista) che chiude i giochi. Ora un turno di riposo per tutti, si ripartirà il 2 gennaio quando Latina riceverà la capolista Givova Scafati nel primo di tre match proibitivi contro le migliori squadre del girone Rosso,

IL TABELLINO

Stella Azzurra Roma: Nikolic 15 (5/11 da due, 0/4 da tre), Jackson 12 (2/4, 2/5), Barbante 10 (2/2, 2/3), Pugliatti 10 (1/1, 2/2), Raspino 8 (3/7, 0/1), Marcius 4 (2/4), Menalo 4 (2/6), Innocenti 4 (2/3, 0/1), Visintin 2 (1/4), Salvioni (0/1), Ndzie (0/1), Ghirlanda. All. D'Arcangeli

Benacquista Latina: Henderson 25 (4/6, 5/8), Fall 10 (5/9), Radonjic 9 (1/5, 2/3), Lautier-Ogunleye 9 (1/2, 1/2), Mouaha 9 (3/8, 0/2), Bozzetto 5 (1/4), Veronesi 5 (1/1, 1/4), Passera 2 (0/1, 0/1), Durante (0/2, 0/2), Ambrosin. All. Gramenzi.

Arbitri: Foti (Milano) Costa (Livorno) Doronin (Perugia)

Note - Tiri liberi: Rm 11/15, Lt 15/25; da due: Rm 20/44, Lt 16/38; da tre: Rm 6/16, Lt 9/22. Rimbalzi: Rm 38 (Nikolic 8) Lt 37 (fall 11). Assist: Rm 16 (Nikolic 5) Lt 17 (Henderson 5)

Stefano Urgera

