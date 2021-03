17 Marzo 2021

BASKET, SERIE A2

Il match in cartello oggi al Palabianchini di Latina (ore 18, porte chiuse) tra i padroni di casa della Benacquista e la Top Secret Ferrara è valido per l'undicesima giornata di ritorno nel girone Rosso dell'A2 del basket maschile. In teoria sarebbe il terz'ultimo turno della regular season, ma per entrambe le contendenti ci saranno poi da recuperare 5 gare a testa. Latina giocherà il secondo incontro in 4 giorni dopo una pausa di 32 giorni, gli emiliani tornano sul parquet addirittura dopo 6 settimane esatte di totale astinenza. Curiosamente l'ultimo match giocato dalle contendenti odierne è stato contro la stessa rivale: Ferrara perse il 3 febbraio contro la Stella Azzurra Roma per 86-70, Latina domenica scorsa ha ceduto il passo ai capitolini (72-68). Insomma, la sfida odierna sarà il manifesto di un campionato più che falsato, perché ora sia Ferrara che Latina dovranno giocare 8 gare in meno di 30 giorni, dopo un esagerato stop di oltre un mese, e con gli organici in precarie condizioni.

LATINA AL TROTTER

Novità dell'ultima ora, l'ingaggio da parte dei pontini le play-guardia Obie Trotter, nato nel 1984 in Alabama, ma dal 2011 in possesso di passaporto ungherese. Trotter giocò in Italia nel 2016 in A1 a Brindisi, per poi disputare 5 stagioni in Polonia e una in Romania. Il nuovo cestista dovrebbe debuttare oggi al posto del pivot Brandon Gilbeck. Tornando al match, non sarà certo una sfida tra due squadre in salute. Ferrara ha ripreso solo da due settimane gli allenamenti, Latina nel mese di stop non è riuscita a trovare quel quid che manca da inizio stagione e nella sfida di domenica scorsa col fanalino di coda Stella Azzurra ha perso per causa delle assenze di Benetti e Passera, ma soprattutto per i soliti cronici errori: «Contro la Stella le assenze hanno pesato, ma anche i dieci tiri liberi sbagliati sono stati un macigno - ammette il coach dei nerazzurri, Franco Gramenzi - come del resto gli errori banali commessi su alcune situazioni di palle perse e l'aver concesso qualche rimbalzo di troppo. Per quanto mancassero dei giocatori esperti, anche i più giovani devono essere in grado di mantenere sempre alto il livello di attenzione, in modo da limitare al massimo gli errori».

Con Ferrara inizia il ciclo decisivo: 5 gare su 6 in casa da oggi fino al 3 aprile. Obbiettivo, perderne il meno possibile: «Dobbiamo scendere sul parquet con tutta la nostra attenzione e tutte le nostre energie - esorta Gramenzi - perché dobbiamo vincere a tutti i costi. Ferrara (18 punti in classifica contro gli 8 di Latina, ndr) è un avversario di alto profilo: non sarà una gara semplice, ma abbiamo la necessità di conquistare punti. Loro hanno fatto un percorso buonissimo fino a quando non sono stati costretti a fermarsi. Visto il periodo di stop che hanno subito anche i nostri avversari, l'incontro sarà imprevedibile, tra due squadre che non possono permettersi troppi passi falsi».

Stefano Urgera

