Giovedì 25 Novembre 2021, 05:01

BASKET, SERIE A2

Se si dovesse scegliere un vocabolo per definire il rendimento della Benacquista Latina nell'A2 edizione 2021-22 labile sembrerebbe quello giusto. Labile come gli equilibri che vigono all'interno del team: dieci giocatori nelle rotazioni ma in pochi dal rendimento continuo. Labile come l'applicazione difensiva della squadra, capace di tenere i rivali per lunghi tratti del match a secco di punti, per incassare poi parziali scioccanti in pochi minuti. Labili come i break che ogni tanto Latina prende dopo aver trovato quattro o cinque giocate vincenti in fila. Labili come tutto il castello che Latina costruisce in ogni gara, una manovra fatta di alti e bassi fotografata dalla valutazione totale del team, un 528 in 8 gare che è la più bassa delle 14 squadre nel girone Rosso dove milita Latina: superiore solo al 502 di Biella, ultima a quota zero nel girone Verde.

Latina, tolta la nitida vittoria (83-70) contro Ferrara, finora ha sempre finito in calando i match. Con Verona vinse 61-60, ma al 32' conduceva con un rassicurante 59-47. Allora segnare 2 punti in 8' bastò per vincere, ma fu l'unica volta. Con Ravenna, Chiusi e Chieti sconfitte nette, ma con Cento, Eurobasket Roma e San Severo si poteva far meglio. A Cento la Benacquista conduceva 49-56 al 35', buon vantaggio in una sfida a punteggio basso. Nei 5' finali parziale di 16-7 per gli emiliani e possesso finale (65-63 per Cento) mal gestito da Latina. Con l'Eurobasket il match fu compromesso nelle frazioni centrali, solo 15 punti segnati nei 20' di secondo e terzo quarto: parziale 32-44 per i capitolini al 30'. Nonostante ciò Latina, giocando un quarto d'ora ottimo, riuscì a ribaltare il trend presentandosi sul 54-54 al 38'. Anche qui, fine dei giochi: break di 5-10 in 2' e vittoria corsara dei capitolini. Infine a San Severo domenica scorsa: Latina all'inseguimento fino al riposo lungo, poi un altro ottimo quarto d'ora (massimo vantaggio pontino 40-52 al 25', ancora 57-63 al 35') e portata ai supplementari dai pugliesi solo grazie alle magate dell'americano Sabin. Nei 5' di overtime Latina domina per 2' e 30 (vantaggio 72-78) poi si sgretola: nessun punto segnato nei 150 finali e parziale di 7-0 per San Severo che infligge a Latina la sesta sconfitta in 8 gare giocate. Nonostante questo ruolino di marcia deficitario, la classifica non è affatto compromessa. Latina è ultima con 4 punti in compagnia si Fabriano, ma la comfort-zone è distante 2 sole lunghezze. Nardò, Chieti, Ferrara, più le romane Eurobasket e Stella Azzurra Roma sono arroccate a quota 6: tutte alla portata giocando con più tranquillità, ma l'aggettivo del team da labile dovrà divenire stabile.

Stefano Urgera

