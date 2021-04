28 Aprile 2021

BASKET, SERIE A2

Debutto casalingo per la Benacquista Latina nella seconda fase della serie A2 del basket maschile. Dopo l'amara sconfitta (70-69) incassata sabato scorso nel primo turno a Casal Monferrato, il quintetto pontino riceve stasera (Palabianchini ore 19, porte chiuse) l'Agribertocchi Orzinuovi in una sfida che vale già mezza salvezza. In questa seconda tranche di campionato, denominata a Orologio i pontini sono inseriti nel girone Blu: sei squadre (le piazzate dal decimo al dodicesimo posto dei due gironi della prima fase) e sei partite, solo con le rivali dell'altro girone. Nella classifica, stilata sommando i punti ereditati dalla regular season e dalle partite giocate nel primo turno, Latina con 6 punti condivide la prima piazza del girone Blu con Casal Monferrato e Capo d'Orlando. Orzinuovi insegue a 4 in compagnia di Rieti, ma dovrà recuperare la gara casalinga con i sabini, quindi visto che solo le prime 4 dei girone si salveranno al termine dell'orologio, i nerazzurri oggi sono obbligati a vincere, per evitare di scivolare in acque perigliose.

RIVALE INEDITO

Orzinuovi, cittadina di dodicimila abitanti in provincia di Brescia, è alla sua terzo campionato di A2 e non ha mai incrociato le armi con Latina. Sfida nuova di zecca, ma con i lombardi gioca l'ex Matteo Martini e il ventenne Francesco Guerra, cresciuto proprio nel vivaio dei pontini. La prima fase del campionato è stato ricco di discese ardite e di risalite per l'Agribertocchi: 3 sconfitte in avvio di stagione, poi 9 vittorie (8 consecutive) su 10 gare che sono valse la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Poi, la cavalcata del team è stata bloccata dal Covid: Orzinuovi è stata ferma dal 10 febbraio al 10 marzo (come Latina) e ha vinto solo una gara sulle 13 disputate: gli orceani sono precipitati in un mese dalla zona play-off, al girone infernale per evitare i play-out. Latina, però, ha problemi più gravi perché mentre i rivali odierni saranno la completo, i nerazzurri devono fare a meno del pivot titolare Abdel Fall, out per sospetta frattura alla mano destra: «Siamo arrivati al clou della stagione - sottolinea l'ala Jaren Lewis, il migliore dei pontini nella prima fase di campionato - al College, in Texas, ho giocato diversi tornei dove o vinci o vai a casa: è il momento che definisce tutta la stagione e ora siamo a quel punto. Dobbiamo essere abili nel superare le situazioni difficili per andare avanti. Con Orzinuovi ci attende una sfida intensa in cui dovremo giocare in maniera fisica oltre che intelligente. Abbiamo fatto tanti piccoli errori durante la gara persa a Casale: dovremo avere la giusta mentalità, essere concentrati sulla partita, limitando al massimo errori banali. Il mio primo anno in Italia? Quando arrivai a Latina la scorsa estate, immaginavo che ci sarebbe voluto tempo per abituarmi al tipo di gioco di questa lega e ai compagni di squadra: sono soddisfatto perché sono entrato sempre più nei meccanismi del team, ma vorrei migliorare ancora».

Stefano Urgera

