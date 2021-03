6 Marzo 2021

BASKET, SERIE A2

Dopo una lunga sosta dovuta al rinvio di 4 gare per motivi differenti dal Covid, la Benacquista Latina torna in campo domani (Palabianchini, ore 18 porte chiuse) ospitando la Kienergia Rieti nella nona giornata di ritorno dell'A2 del basket maschile. E' dal 10 febbraio (sconfitta sul parquet dell'Eurobasket Roma: 85-73) che i nerazzurri non giocano una gara ufficiale. I 25 giorni di stop dovevano essere una sorta di panacea per tutti i mali, non sono stati invece proficui come previsto. La nota positiva è l'arrivo di Pierre Abdel Fall, ala-pivot di 2.03 prelevato dall'Orlandina (A2, girone Verde) ma l'ingaggio di un lungo italiano prevedeva poi il taglio del pivot americano Brandon Gilbeck per inserire Anthony Raffa guardia di 30 anni, lo scorso anno proprio a Rieti. A contratto già firmato, l'accordo è saltato perché Raffa, positivo al Covid, non è potuto partire dagli Usa. Anche sul fronte dei recuperi fisici, le 3 settimane di pausa sono servite solo a recuperare capitan Davide Raucci, perché l'ala Gabriele Benetti, infortunatosi contro l'Eurobasket, non sarà disponibile. Pure il play Marco Passera s'è allenato a scartamento ridotto per problemi muscolari; infine Mouaha, convocato nella Nazionale del Camerun, ha ripreso il training col gruppo a inizio settimana.

PARLA IL COACH

Franco Gramenzi fa buon viso a cattiva sorte: «Si torna a parlare di basket giocato, questo è positivo - interviene il tecnico - immaginavo però d'arrivare a questo punto in una situazione differente, invece attraversiamo un momento d'estrema difficoltà. Infortuni, assenze: un insieme d'accadimenti che ha creato notevoli disagi di ordine numerico nel corso degli allenamenti. Fortunatamente abbiamo inserito da una decina di giorni Fall: a livello d'energia e intensità il team ne ha guadagnato». Il contrattempo più grave, però, è il mancato arrivo di Raffa in un ruolo (tiratore) dove Latina ha dimostrato finora d'essere poco coperta: «L'ingaggio non è andato a buon fine e ne siamo dispiaciuti - conferma Gramenzi - contro Rieti dovremo reinventare tutte le rotazioni: sono certo che i ragazzi daranno il massimo per cercare una vittoria, importante in questo momento di difficoltà».

ANCORA MERCATO

Le 9 gare in programma nelle prossime 4 settimane non fanno dormire sonni tranquilli ai pontini, che dopo Rieti giocheranno due trasferte fondamentali nella corsa salvezza: a Chieti il 10 marzo e con la Stella Azzurra Roma il 14. Il mercato di riparazione chiuderà il 15 marzo: continua la ricerca spasmodica di un cestista in grado d'elevare la pericolosità offensiva. Proprio ieri Mantova (girone Verde) ha annunciato l'ingaggio di Rain Veideman, uno dei papabili in casa Benacquista, prima della scelta di Raffa. L'arrivo di Veideman, provocherà il contestuale taglio di Christian James, 24 anni guardia di 1.95, lo scorso anno ad Agrigento sempre in A2, uno che viaggia a 17 punti di media per gara tirando col 48% da due, 32% da tre e 83% ai liberi. Potrebbe essere lui l'ancora di salvezza sul filo di lana.

Stefano Urgera

