Aspettando il rientro del play Paulius Dambrauskas che si sta facendo attendere come Godot (il personaggio di una commedia di Samuel Beckett) la Benacquista Latina affronterà domani (Palabianchini, ore 18) l'Eurobasket Roma nel primo match della stagione da vincere per forza.

I capitolini finora hanno vinto due gare su quattro, il doppio di Latina che dopo il successo all'esordio con Verona ha inanellato tre sconfitte e sono diretti concorrenti dei pontini nella corsa salvezza. Se i nerazzurri finora non hanno mai schierato l'infortunato Dambrauskas, peraltro sostituito con l'ingaggio a gettone di Gabriele Spizzichini, i capitolini hanno anch'essi vissuto un avvio di stagione travagliato, costellato da infortuni a catena.

VIETATO SBAGLIARE

La partita ha un alto coefficiente di difficoltà: «Arriviamo al il derby in un momento particolare - sottolinea il coach della Benacquista, Franco Gramenzi - ho visto una buona reazione a Cento, dopo la partita con Chiusi, ma dobbiamo continuare a crescere, lavorando su attacco e difesa. Ora inizia una nuova parte di campionato. Sapevamo che le prime 4 gare sarebbero state impegnative: avremmo potuto ottenere qualcosa in più, ma anche qualcosa in meno quindi, vista anche la situazione infortuni, mi accontento. D'ora in poi, però, sarà vietato sbagliare: l'Eurobasket è da sempre un ostico avversario e non ci renderà la vita facile». L'ala Todor Radonjic, tra i migliori nerazzurri in questo tribolato avvio di stagione, suona la carica: «Abbiamo affrontato già l'Eurobasket in amichevole e in Supercoppa: gioca molto bene e se prende confidenza diventa un avversario complicato. Dobbiamo concentrarci principalmente su noi stessi, affrontare la gara con durezza mentale e sfruttare la nostra fisicità per incassare una vittoria importante. L'A2 è un torneo molto equilibrato, abbiamo dimostrato chi siamo e cosa possiamo fare in occasione della prima giornata, seppur senza il contributo di Dambrauskas: le sconfitte successive, dovute a episodi e non alla mancanza di qualità del gruppo, sono servite a capire su cosa lavorare per crescere e migliorare. Siamo un team ben strutturato: possiamo dare filo da torcere a tutti. Aspettiamo il pubblico numeroso: l'incoraggiamento dei tifosi è fonte di grandi motivazioni».

