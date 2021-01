© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET, SERIE A2Il 2021 del basket nazionale inizierà nel segno della Benacquista Latina. La sfida in cartello oggi pomeriggio al Palabianchini (ore 18, porte chiuse) contro la Stella Azzurra Roma sarà infatti il primo match ufficiale di pallacanestro giocato in Italia nel nuovo anno; seguirà alle 20 Cantù-Fortitudo Bologna, l'anticipo di A1. L'opening match dell'anno solare sarà maledettamente importante per i pontini, perché dopo le rocambolesche sconfitte in casa con Scafati e, nell'ultima domenica del 2020, sul parquet di Rieti, la classifica si fa deficitaria. Latina ha giocato sei gare vincendone due. Non tutti hanno disputato le stesse partite, a causa del girone dispari e di qualche rinvio per Covid, ma delle 13 squadre del girone Rosso peggio delle 4 sconfitte incassate da Latina, hanno fatto solo Rieti (che però ne ha vinte tre) San Severo e Pistoia con 5 e proprio i rivali odierni della Stella Azzurra Roma: loro hanno perso tutte e sei le gare finora disputate e chiudono la classifica a quota zero.GIGANTE, PENSACI TULa Benacquista manca ancora della giusta messa a punto; finora, in poche occasioni, e mai per tutta la durata della gara, ha trovato equilibrio tra i reparti e la fasi di attacco e difesa.Troppi i black-out, soprattutto offensivi, anche se partita dopo partita il pivottone Brandon Gilbeck, gigante di 2.13 nato 24 anni fa in Wisconsin, sta imponendo nel campionato di A2 un fondamentale da anni perduto, l'arte della stoppata.Gilbeck sta frantumando tutti i record della categoria: con le 10 stoppate rifilate a Rieti domenica scorsa, viaggia in campionato alla media di 3,7 stoppate per gara, un dato fantascientifico perché William Mosley, il più grande nella specialità finora da quando c'è l'A2, nell'anno migliore (nel 2014-205 a Recanati) viaggiò a 2,3 per gara.Avere una torre che spaventa gli avversari è un gran vantaggio, ma poi dall'altra parte si deve far canestro: «A Rieti credo che siamo stati noi gli artefici della sconfitta - è l'onesta autocritica di Gilbeck - il nostro avversario ha lottato per vincere, ma noi abbiamo commesso troppi errori, troppi rimbalzi offensivi concessi, troppe palle perse. Sono tutti aspetti che possiamo controllare e sicuramente migliorare, e questo è un dato confortante e incoraggiante, ma è chiaro che dobbiamo mettere a punto queste cose già dalla prossima partita. C'è molta pressione nel dover far meglio, ma sono convinto che grazie ai miei fantastici compagni di squadra e fantastici allenatori possiamo riuscirci. L'esperienza di Marco Passera e Luca Bisconti sono di grandissima importanza e stanno aiutando me e gli altri ragazzi giovani a far meglio, a integrarci, a capire come affrontare questo campionato. Contro la Stella Azzurra torneremo a giocare in casa: proveremo a non ripetere gli errori commessi in precedenza e a lottare per tornare al successo».Gilbeck, che è giovanissimo, ha trovato nel team nerazzurro una seconda casa: «Non poter tornare in America dai miei parenti durante le feste di Natale, come facevo quando andavo al College, è una cosa nuova per me - sottolinea Brandon - la mia famiglia è sicuramente ciò che mi manca di più, ma a parte questo è davvero una bella esperienza stare qui a Latina: però, dobbiamo vincere qualche partita in più».Stefano Urgera