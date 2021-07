Sabato 3 Luglio 2021, 05:00

BASKET

Doppio innesto per la Benacqusita Latina, nella squadra attesa in autunno dall'ottava stagione consecutiva nell'A2 del basket maschile. Il quinto giocatore ingaggiato dal club pontino è Matteo Ambrosin, 21 anni, ala di 2.03, cresciuto nel vivaio dei nerazzurri. Torna dopo due stagioni di gavetta in B: «A Rimini ho vissuto un'esperienza strana - racconta Matteo - sono rimasto lì per due anni, ma in entrambi i casi il Covid non ci ha permesso di completare il campionato. Non sono stati però anni buttati: lì sono cresciuto fisicamente acquisendo tanta esperienza. La B è un torneo molto competitivo». Dalla terza lega nazionale arriva anche il cestista numero sei del nuovo team: si tratta di Todor Radonjic, ala di 23 anni, alto 1.97, montenegrino di nascita ma italiano di formazione, un numero uno della serie B. Tosho, questo è il nickname di Radonjic, è reduce da una brillante promozione in Serie A2 conquistata mercoledì scorso con la maglia di Fabriano, nella finali play-off dove ha pure vinto il premio di miglior giocatore.

Superbomber in B, ma prima di spopolare nelle Marche (14.5 punti di media; 60% da due, 36% da tre, 87% ai liberi) Radonjic aveva già giocato in A2 a Veroli, Roseto, Tortona e Chieti: «In questi due anni trascorsi a Fabriano ho imparato a capire le mie reali potenzialità e come poterle sfruttare al meglio. Latina? Non ho avuto alcun dubbio nell'accettare la proposta della Benacqusita: la solidità, la buona organizzazione e la serietà del club sono noti a livello nazionale. Avevo già tante informazioni molto positive su Latina e aver parlato con coach Franco Gramenzi, che conosco e stimo come allenatore, pur avendolo incontrato sempre solo come avversario, è stato un ulteriore e importante stimolo. So bene cosa mi aspetta nel tornare in A2: una delle differenze sostanziali rispetto alla B è la maggior fisicità degli atleti, ma sono convinto che la cosa fondamentale sia il tipo di approccio alle partite: da parte mia non mancheranno mai energia, intensità e giusta mentalità per affrontare ogni singola gara».

Ambrosin e Radonjic s'aggiungono ai riconfermati Fall, Passera e Mouaha e all'altro neoacquisto Bozzetto. Restano tre caselle da riempire nello scacchiere gramenziano: un play, un tiratore e un'ala. Due spot saranno appannaggio di cestisti stranieri, il terzo potrebbe essere occupato dal capitano Davide Raucci, in trattative per il rinnovo.

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA