BASKET

Della prima amichevole giocata in questa stagione dalla Benacquista Latina non resterà traccia negli annali del basket. La sfida giocata l'altro ieri sul parquet neutro di Frosinone, contro la Geko Sant'Antimo, club della provincia di Napoli che milita in serie B, non è stata investita dai crismi di gara ufficiale: si è trattato di un allenamento condiviso. Quattro tempi da dieci minuti, senza tener conto del punteggio: solo sensazioni riguardanti soprattutto lo stato fisico dei cestisti.

IMPRESSIONI DI SETTEMBRE

Per Latina è stata il primo break nel corso di una lavoro di precampionato partito lo scorso 24 agosto. Dopo 12 giorni di training serrato, la sgambatura contro i campani è servita soprattutto al preparatore atletico Marco Ranalli per saggiare sul parquet il lavoro svolto finora: «In queste due settimane non abbiamo certo risparmiato i carichi di lavoro per tutti i ragazzi - sottolinea il trainer della Benacquista - contro Sant'Antimo il gruppo ha risposto molto bene dal punto di vista atletico: un ottimo test per verificare la situazione a livello fisico, utile per capire che i ragazzi stanno andando nella giusta direzione». Il gruppo squadra, privo ancora di due titolari (Mouaha impegnato nella Coppa d'Africa con il Camerun, Henderson in attesa del visto per sbarcare in Italia) ha giocato oltre metà di gara a buoni ritmi, calando alla distanza: «Tutto nella norma - tranquillizza Ranalli - alta intensità durante la partita, chiaramente non per tutti i 40': normale considerando che veniamo da due settimane di lavoro ad alto voltaggio. Dobbiamo lavorare per allungare la nostra autonomia nell'arco dell'intera gara, ma sono contento per come è andato questo primo test».

VERSO LA SUPERCOPPA

Dopodomani ci sarà una seconda amichevole, stavolta al Palabianchini di Latina, sempre contro una rivale di serie B, la Virtus Cassino, poi il primo impegno ufficiale, venerdì 10 settembre a Roma (ore 18) in casa dell'Atlante Eurobasket: «Ci darà indicazioni più precise - conferma Ranalli - lì potremo verificare maggiori dettagli con ulteriori giorni di preparazione nelle gambe. Da questa settimana, poi, modificheremo la scansione delle sedute: non ci si allenerà più né al campo da calcio e nemmeno al mare: tre volte a settimana sala pesi e il pomeriggio in campo per lavoro fisico e attività tecnico-tattica. Manca un mese all'inizio del campionato, attendiamo l'arrivo di Mouaha e Henderson, che dovrebbero essere in buone condizioni fisiche perché stanno giocando». Nella giornata di ieri, seduta di yoga defaticante per il gruppo, pomeriggio riposo: da oggi si parte con la nuova settimana tipo. Dopo il debutto con l'Eurobasket, per la Benacquista due gare casalinghe di Supercoppa, entrambe alle 18: il 15 settembre con la Givova Scafati e il 19 contro la Stella Azzurra Roma.

Stefano Urgera

