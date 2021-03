10 Marzo 2021

BASKET

Continua il calvario della Benacquista Latina nella serie A2 de basket maschile: dopo una prima parte di stagione con le 15 gare in cartello dal 29 novembre al 10 febbraio regolarmente giocate, il club pontino ha rinviato tutte le sfide programmate, compresa quella in cartello oggi (ore 18) a Chieti, recupero della settima giornata di ritorno. Il club teatino, che ha rilevato due positività al Covid nei componenti del gruppo prima squadra, ha di comune accordo con Latina spostato il match a data da destinarsi. Era successo lo stesso domenica scorsa nella sfida con Rieti. Le partite rinviate dai pontini salgono così a sei e gestire tutti i recuperi diventa un rebus: «Noi continuiamo ad allenarci - spiega il coach dei nerazzurri, Franco Gramenzi - tenere alto il livello del training in queste situazioni non è facile. Non possiamo fare amichevoli, non si gioca da un mese: i ragazzi sono esemplari, ma speriamo di ripartire già da domenica contro la Stella Azzurra Roma».

CALENDARIO E MERCATO

Il calendario è in continuo divenire e più dell'ufficio gare servirà Frate Indovino per stilare una griglia di quest'ultimo mese che chiuderà la prima fase. La Fip ha ufficializzato lo spostamento della seconda fase, ora al via il 18 aprile, una settimana dopo il previsto. E la Benacquista? La scansione resterà sempre di 9 gare in 28 giorni, ma slitterà tutto di una settimana. Domenica 14 marzo trasferta fondamentale sul parquet del fanalino di coda Stella Azzurra Roma, una partita da vincere assolutamente, crocevia sulla strada della salvezza. Poi tre gare in fila al Palabianchini: mercoledì 17 marzo con Ferrara, il 21 con Ravenna e il 24 contro l'Eurobasket Roma. Il 28 marzo si chiude il girone di ritorno a Forlì, poi quattro recuperi, due già fissati: il 3 aprile, vigilia di Pasqua, in casa con Pistoia e l'11 a Cento. Le sfida casalinga contro Rieti e la trasferta di Chieti andranno posizionate mercoledì 7 e

14 aprile. Nessuna proroga per la chiusura del mercato di riparazione, fissata al 17 marzo. Latina attualmente si trova con una squadra ridondante di lunghi (Gilbeck, Fall, Bisconti, Hajrovic) e carente d'esterni perché l'ingaggio della guardia Anthony Raffa è saltato sempre a causa del Covid. Il club è alla disperata ricerca di un tiratore (italiano o straniero) per riequilibrare i reparti, ma con pochi giorni a disposizione e penuria di candidati la trattativa è ardua assai.

Stefano Urgera

