© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET, SERIE A2La Benacquista Latina inizia il 2021 battendo con un sofferto 70-66 (pt 23-13, st 44-28, tt 57-49) la Stella Azzurra Roma, regala una gioia al presidente Lucio Benacquista nel giorno del suo ottantacinquesimo compleanno, ma le buone notizie finiscono qui. I pontini soffrono troppo contro i capitolini, talentuosa squadra di under 21 rinforzata da due americani, ma finora mai vincente nelle sette gare di campionato giocate. I nero stellati romani sono i vincitori morali del match, perché tenere testa a una squadra che gioca in A2 da sette anni, contando su un manipolo di giovanissimi di belle speranze è sintomo di una validità di un progetto che guarda al vivaio come pochi in ItaliaLA PARTITALa gara parte diesel, palle perse e tiri sbagliati su entrambe i fronti. Roma firma l'unico vantaggio di serata (1-2) dopo 4', ma Latina scappa (10-2 al 6') dando la sensazione di poter dominare agevolmente il match. Così sarà fino ai primi minuti della terza frazione: Latina tocca il massimo vantaggio (48-30) al 22' poi, come era successo già in altre occasioni, perde il controllo della situazione che passa nelle mani dei rivali. I capitolini serrano le maglie difensive, buttano in campo la fisicità e l'entusiasmo dei loro vent'anni, la terna arbitrale è molto permissiva riguardo al gioco fisico e la serata, invece di incanalarsi su un facile vittoria dei pontini contro il fanalino di coda, prende una piega inattesa. La Benacquista, che aveva tirato 5/13 da tre fino al riposo lungo, smarrisce totalmente la via del canestro dalla lunga distanza (0/15 fino a 5' dalla fine e poi 2/15 in totale nella seconda metà di gara) mentre Roma, galvanizzata dalla flessione dei rivali, rosicchia punto su punto fino a trovare il pareggio (57-57) a 3' dalla fine. Il parziale dice 9-27 per i romani, ma ecco la zampata decisiva. Una tripla di Baldasso interrompe ilo digiuno dall'arco dei 6.75, poi Lewis sradica dalle mani di Nikolic un pallone e va schiacciare in contropiede, infine è capitan Raucci a infilare un'altra bomba: 65-57 per Latina, mancano meno di 2' ma non è finita. La Stella torna a mezzo canestro di distacco (65-64 al 39') ma ancora l'ispirato Lewis sigla il +3 (67-64) con una zingarata da sotto e la gara si chiude con un successo più sudato del previsto. Latina tornerà in campo il 6 gennaio, in trasferte sull'ostico parquet di FerraraIL TABELLINOBenacquista Latina: Lewis 17 (6/10 da due, 1/5 da tre), Raucci 13 (2/4, 2/4), Gilbeck 11 (4/6), Baldasso 9 (0/1, 3/5), Bisconti 6 (2/2), Passera 5 (0/1, 1/4), Benetti 5 (2/3, 0/6), Piccone 4 (0/3 da tre), Mouaha (0/3, 0/1), Hajrovic ne.All. Gramenzi.Stella Azzurra Roma: Thompson jr 29 (4/10, 4/7), Laster jr 11 (4/7, 0/1), Pugliatti 9 (3/5, 1/2), Ndzie 7 (3/4), Menalo 4 (1/6), Giordano 4 (1/4), Nikolic 2 (0/6, 0/5), Elhadji (0/1), Visintin (0/4), Cipolla (0/1), Fokou ne, Emmanuel Innocenti ne.All. D'Arcangeli.Arbitri: Maffei (Tv) Yang Yao (Vr) Bramante (Vr)Note - Tiri liberi: 17 / 20 - Rimbalzi: 43 13 + 30 (Jaren Lewis 17) - Assist: 10 (Marco Passera 4) Note - tiri liberi: Lt 17/20, Rm 19/26; da due: Lt 16/30, Rm 16/48; da tre: Lt 7/28, Rm 5/15. Rimbalzi: Lt 46 (Lewis 17) Rm 33 (Thompson jr 7). Assist: Lt 10 (Passera 4) Rm 6 (Thompson jr 3). Cinque falli: Benetti (35') Gilbeck e Giordano 40')Stefano Urgera© RIPRODUZIONE RISERVATA