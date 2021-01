© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET, SERIE A2Andrà in scena domani il tredicesimo e ultimo turno d'andata della serie A2 del basket maschile, ma per la Benacquista Latina la sfida casalinga in cartello alle 17 al Palabianchini (porte chiuse) contro la Unieuro Forlì sarà solo la decima gara, perché due giornate sono state procrastinate in toto e incastonate nel girone di ritorno: la seconda d'andata (trasferta a Cento) sarà recuperata il 17 febbraio mentre il quinto turno (Eurobasket Roma in casa) si giocherà il 24 febbraio. L'avversario di domani è il peggiore che potesse capitare ai pontini in questo frangente. Forlì, che di gare ne ha giocate solo 8, è comunque al comando del girone Rosso con 16 punti ancora imbattuta, un primato che condivide con Tortona, prima della classe nel girone Verde con 10 successi in altrettante gare. La Benacquista, invece, è terz'ultima in classifica ed è reduce da due incompiute in Emilia Romagna, dove ha perso il giorno dell'Epifania a Ferrara (71-65) giocando bene per 29 minuti, per poi cedere nell'ultima frazione; poi lunedì scorso a Ravenna, battuta per 95-76 al termine di un match tenuto in equilibrio per una ventina di minuti, poi compromesso a causa di un crollo soprattutto difensivo nella seconda parte della ripresa.DAVIDE VS GOLIALa sfida di domani è il classico match di Davide contro Golia: «Incontreremo una rivale molto solida - conferma il tecnico dei nerazzurri, Franco Gramenzi - non ha mai perso dimostrando di meritare il primato in classifica: la loro vittoria nell'ultimo turno con Napoli, uno dei team più forti del campionato, ne è la riprova». Al giro di boa è già evidente la disparità di forze già preconizzata prima del via del campionato: «Arriviamo da due sconfitte, con Ferrara e Ravenna - commenta Gramenzi - ma in questo momento dobbiamo guardare alla classifica come a due gruppi separati: 7/8 squadre che rappresentano la prima fascia e 4/5 che si collocano nella parte più bassa. Per noi è importante guardare a quelli che io definisco gli scontri diretti con le altre squadre che si trovano nella nostra fascia. Proveremo a fare del nostro meglio con Forlì: dovremo arrivare a dare il massimo e soprattutto trovare continuità nell'arco di tutti i 40' di gara se vogliamo avere almeno un'opportunità di vincere». Guardando la classifica, le gare giocate finora e la caratura tecnica dei roster in lizza nel girone Rosso, Latina è palesemente nella fascia bassa, in compagnia di Chieti, San Severo e Stella Azzurra Roma. Al termine del girone d'andata si riaprirà il mercato con i team zoppicanti in prima linea. La Stella Azzurra ha già annunciato l'ingaggio del trentenne Roberto Rullo, un cestista super a questi livelli e anche Chieti e San Severo sono a caccia di rinforzi.Stefano Urgera