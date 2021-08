Sabato 28 Agosto 2021, 05:00

Volge al termine la prima settimana di training in casa della Benacquista Latina, una preparazione atletica variegata che spazia dal Palabianchini per il lavoro con la palla, alla sala pesi, al mare per la corsa sulla sabbia e con la novità quest'anno del campo da calcio, quello della Samagor. La parte tecnico tattica è a cura dei coach Franco Gramenzi, Giuseppe Di Manno e Francesco Tricarico, ma la superstar del primo mese di attività è il preparatore atletico Marco Ranalli, 30 anni di Latina Scalo, alla terza stagione nello staff dei nerazzurri.

IL TRAINER

«Quest'anno sembra procedere tutto nella norma - si sbilancia Ranalli - il campionato prevederà una gara a settimana per tutta le regular season, a differenza della passata stagione quando i ritmi furono completamente stravolti a causa del Covid: mesi di inattività intervallati da partite giocate ogni tre giorni». Il via del campionato è fissato per domenica 3 ottobre, un durissimo impegno casalingo contro la Scaligera Verona, tra le favorite per il salto di categoria: «Ci attendono circa 45 giorni di preparazione prima dell'esordio - conferma Ranalli - nella prima settimana il lavoro si svolgerà gradualmente, intensificandosi nella seconda e raggiungendo l'apice a metà settembre quando il volume aumenterà. Prima del via del torneo calerà il lavoro atletico, per avvicinarsi alla cosiddetta settimana tipo, dove il lavoro tecnico e tattico diventerà prioritario rispetto al condizionamento atletico. Dopo le visite antropometriche e posturali, è partito il lavoro in palestra per l'allenamento con la parte metabolica generale, che sarà seguita da quella più specifica. Ci alleneremo anche all'aperto e faremo degli esercizi al mare per le articolazioni, per i tendini e per la stabilità, oltre a una leggera attività metabolica, diversa da quella che eseguiamo in campo: settimane intense e molto importanti che dovranno fornire la benzina per affrontare nelle migliori condizioni fisiche il lungo campionato».

ILCOACH

Franco Gramenzi, alla settima stagione sulla panchina latinense (poco meno di un quinto della sua carriera a 8 lustri iniziata a Teramo nel 1982) ha molta fiducia nel suo nuovo gruppo: «I due stranieri Dambrauskas e Hederson, i due lunghi Fall e Bozzetto e il play Passera sono il nucleo di cestisti esperti. Abbiamo affiancato loro 5 ragazzi con tanta energia e voglia di emergere - spiega il coach - una linea verde che rappresenta una scommessa: per poterla vincere, sarà necessario un duro lavoro e solo alla fine dell'anno potremo verificarne l'esito. I giovani hanno mostrato subito grande entusiasmo, trasmettendolo anche a noi: un segnale che ci fa ben sperare. Il nostro girone è composto da alcune super squadre, con un livello medio al rialzo, che rende difficile il raggiungimento dei risultati: l'obiettivo che ci poniamo è quello di riuscire a emergere subito dietro le prime della classe».

