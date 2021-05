9 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







BASKET, SERIE A2

Pesantissima sconfitta casalinga per la Benacquista che cede per 66-87 (pt 20-16, st 37-39, tt 49-65) alla Novipiù Casal Monferrato. Una sconfitta dovuta alle assenze, ma più di quella reale di Abdel Fall (infortunato) che ha privato Latina del suo miglior elemento sotto i tabelloni (30-51 il computo dei rimbalzi per i piemontesi) hanno pesato quelle dei tanti cestisti nerazzurri che erano in campo col fisico, ma con la testa altrove. Casale è la miglior squadra del girone Blu e se avesse giocato sempre al completo a quest'ora sarebbe nelle poule dei play-off, però dalla sconfitta al fotofinish dell'andata (70-69 per la Novipiù) e quella nettissima di ieri c'è un abisso. Impossibile vincere se metà della tua squadra produce pochissimo a livello di statistiche: Trotter ha segnato i suoi unici 2 punti nell'ultimo minuto di gara chiudendo con 1/7 in azione e 2 di valutazione; Passera 1 punto, 0/5 in azione e -3 di valutazione. Solo Lewis, Baldasso, Mouaha e capitan Raucci hanno tenuto un atteggiamento aggressivo nel corso del match, ma anche i loro numeri sono stati altalenanti. La sconfitta di ieri e la contemporanea vittoria di San Severo contro l'Orlandina complica la corsa alla salvezza e Latina dovrà vincere una delle 2 gare che restano, a Orzinuovi o con Capo d'Orlando. Latina parte bene, controlla l'esuberanza iniziale della Novipiù e poi allunga sul 22-16 all'inizio della seconda frazione. Casale però colma il break (24-24 al 13') la Benacquista riprende il comando delle operazioni tenendolo fino al 19' (36-34) ma il buono della serata finisce lì. Casale sorpassa prima del riposo lungo e piazza un break di 3-15 in avvio di ripresa allungando sul 40-54 al 27'. Il dominio dei casalaschi è dettato da migliori percentuali al tiro, ma soprattutto dal dominio sotto le plance (22-35 la statistica dei rimbalzi dopo 27'). Latina crolla e Casale galoppa verso una larga vittoria: 53-81 a 3' dalla fine il massimo vantaggio ospite, 29-46 il parziale nella ripresa.

IL TABELLINO

Benacquista Latina: Raucci 17 (4/7 da due, 1/4 da tre), Lewis 17 (6/9, 1/2), Baldasso 13 (5/7, 1/3), Benetti 9 (3/6, 1/3), Mouaha 4 (1/2, 0/3), Piccone 3 (1/2, 0/1), Trotter 2 (1/5, 0/2), Passera 1 (0/5), Hajrovic (0/1). All. Gramenzi

Novipiù C. Monferrato: L. Valentini 15 (0/1, 5/6), Redivo 14 (3/6, 2/7), Thompson 13 (4/7, 1/4), Martinoni 10 (4/6, 0/1), Camara 7 (3/8), Tomasini 7 (3/4, 0/2), Casini 7 (2/2, 1/5), F. Valentini 6 (1/4, 1/6), Giombini 6 (3/3, 0/1), Donzelli 2 (1/2). All. A. Valentini

Arbitri: Foti (Mi) Puccini (Ge) Miniati (Fi) Note - Tiri liberi: Lt 12/18, Cm 9/14; da due: Lt 21/44, Cm 24/43; da tre: Lt 4/18, Cm 10/32. Rimbalzi: Lt 30 (Lewis, Mouaha 6) Cm 51 (camara 12). Assist: Lt 16 (Mouaha 6) Cm 28 (F. Valentini 6)

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA