19 Marzo 2021

BASKET

L'esagerata vittoria (92-64) della Benacquista contro la Top Secret Ferrara nel turno infrasettimanale dell'A2 del basket maschile è la riprova di un campionato sempre più falsato: «Abbiamo giocato contro una squadra ben lontana da quella affrontata nel girone d'andata - ammette il coach vincente, Franco Gramenzi - loro sono stati fermi per 42 giorni a causa del Covid e sono ripartiti da una settimana. Anche noi eravamo privi degli infortunati Passera e Benetti, ma almeno gli altri si erano allenati regolarmente». A tal proposito sta prendendo piede nell'A2 il fronte del no, composto dalle squadre che chiedono a gran voce il blocco delle retrocessioni. La logica è semplice: imprenditori e sponsor hanno garantito pagando di tasca loro la regolarità dei campionati di A1, A2 e B con la promessa che almeno da gennaio i palazzetti sarebbero stati riaperti a una minima percentuale di pubblico, garantendo una parte di incassi che, alla luce della situazione epidemiologica e delle nuove restrizioni non sono però entrati. La retrocessione penalizzerebbe oltremodo quelli che hanno garantito comunque contratti e compensi a centinaia di cestisti e chi, come Ferrara, hanno dovuto saltare partite a ripetizione per recuperarle poi a ritmi forsennati con squadre dal fiato corto a causa della pandemia. I club di Biella e Udine (A2, girone Verde) hanno già presentato richiesta alla Lega di bloccare le retrocessioni, ma la mozione sarà appoggiata anche dalla maggior parte degli altri 89 club di A2 e B.

Il nettissimo successo pontino non è solo però da attribuirsi alla carenza di forma degli emiliani. Latina, con l'innesto del play-guardia Obie Trotter e del pivot Abdel Fall ha cambiato radicalmente faccia. Le percentuali dei nerazzurri sono lievitate in tutte le caselle: 56% da due, 41 da tre, 88 nei liberi. I tre under 20 (Mouaha, Piccone, Hajrovic) hanno portato in dote 21 punti e mai in questa stagione Latina aveva valicato quota 77 nei punti segnati: «L'innesto di Trotter ha dato entusiasmo al gruppo ma anche tecnica e tattica - sottolinea Gramenzi - s'è inserito subito bene. Sarà importante ora continuare su questi livelli, perché giocheremo ogni tre giorni, tutte sfide decisive per la salvezza».

SERIE B

Dopo una settimana di stop utilizzata per recuperare le gare rinviate, si parte con la seconda fase. Le squadre del girone D1 (quello laziale) giocheranno con le 8 rivali del D2, gare di sola andata. Per la Meta Formia dopodomani 21 marzo debutto in salita, in casa (Palaborrelli di Scauri, ore 18, porte chiuse) contro i pugliesi del Frata Nardò, che nella classifica cumulativa dei girone D1 e D2 occupano la terza piazza a quota 20. Formia è nel quartetto delle ottave con 12 punti.

Stefano Urgera

