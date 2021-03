18 Marzo 2021

BASKET

E venne il giorno della super vittoria. La Benacquista Latina gioca una gara perfetta battendo con un esagerato 92-64 (pt 21-19, st 54-34, tt 73-46) la Top Secret Ferrara. Per dovere di cronaca vanno segnalate le assenze tra i pontini di Benetti e Passera e il fatto che gli estensi tornavano in campo dopo 6 settimane di assenza dalle gare ufficiali per una lunga sosta dovuta al Covid e con una sola settimana di allenamenti nelle gambe. Però il successo dei nerazzurri è ampiamente meritato e il +28 finale è uno degli scarti più ampi nei sei anni di gestione Gramenzi, sicuramente il più marcato delle ultime due tribolate stagioni.

EFFETTO TROTTER

Nome da cavaliere Jedi (Obie, come il Wan Kenobi di Guerre Stellari) cognome da ciclomotore (Trotter era la marca di un motorino in voga in Italia negli anni '70) il neo acquisto dei pontini, aggregatosi martedì al gruppo, ha sciorinato subito fosforo e affidabilità dando la quadra a tutto il team. Dopo il solito avvio diesel (2-7 per Ferrara al 3') Latina ingrana le marce alte grazie alla new-entry. Il break di 17-2 che segna il match è tutto di marca Trotter: 2 recuperi, 3 assist, un canestro da due e una tripla lanciano la Benacqusita sul 19-9. Ferrara arranca (si vede che le gambe non sono quelle di sempre) prova a reagire riportandosi a -2 al primo intervallo, ma è un fuoco fatuo. Il secondo quarto dei pontini è devastante: Gramenzi lancia sul parquet i tre under 20 (Mouaha, Piccone, hajrovic) insieme con i due americani. Quello che poteva sembrare un azzardo, è la mossa decisiva. Si parte con una tripla di Piccone e si prosegue con altri 5 punti di Trotter: 39-27 al quarto d'ora. Un Baldasso finalmente ispirato al tiro ci mette il carico da 11 e con due triple consecutive finisce l'opera: 45-29 al 9'. La tempesta di canestri non si placa, tutti segnano: Latina tocca il massimo vantaggio (76-46) in avvio di ultima frazione, margine che regge (80-50) fino al 34'. Da qui, remi in barca, pensando alle 7 gare che restano nelle prossime 3 settimane: c'è spazio pure per il debutto in A2 dei giovanissimi Emanuele Donati e Alesandro Bagni, classe 2003.

IL TABELLINO

Benacquista Latina: Raucci 18 (3/4 da due, 2/5 da tre), Baldasso 18 (1/1, 5/9), Lewis 14 (5/10, 1/3), Trotter 13 (2/2, 3/6), Piccone 10 (2/2, 1/3), Mouaha 9 (2/3, 1/4), Fall 8 (3/10, 0/1), Hajrovic 2 (1/2), Bagni, Bisconti, Passera ne, Donati. All. Gramenzi.

Top Secret Ferrara: Pacher 18 (5/6, 1/4), Fantoni 16 (5/7), Zampini 7 (2/4, 1/3), Hasbrouck 4 (2/2, 0/4), Baldassarre 4 (1/3, 0/4), Panni 4 (0/4, 1/4), Ugolini 4 (2/2), Dellosto 3 (0/2, 1/1), Vencato 2 (0/2, 0/4), Filoni 2 (1/4, 0/3). All. Leka Arbitri: Radaelli (Mi) Pecorella (Ba) Maffei (Tv) Note - Tiri liberi: Lt 15/17, Fe 16/24; da due: Lt 19/34, Fe 18/32; da tre: Lt 13/32, Fe 4/27. - Rimbalzi: Lt 42 (Fall 12) Fe 35 (Pacher, Fantoni 6).Assist: Lt 18 (Trotter 7) Fe 14 (Vencato 5).

Stefano Urgera

