BASKET

La Benacquista Latina presenta: Giovanni Veronesi. Non il celeberrimo regista di Prato che in carriera ha diretto blockbuster quali Il barbiere di Rio, Manuale d'amore, Non è un paese per giovani, bensì un suo omonimo che non ha dimestichezza con set e macchine da presa, bensì con palla a spicchi e parquet. Il Giovanni Veronesi che arriverà a Latina è nato a Brescia nel 1998, è alto 1.98 e con il cineasta omonimo non ha in comune nemmeno il mestiere: il neoacquisto dei nerazzurri non è un regista, ma un'ala che lo scorso anno con la maglia di Agrigento ha viaggiato a oltre 16 punti, 4 rimbalzi e 2 assist di media per gara. Come l'altra new-entry Todor Radonjic, ingaggiato una decina di giorni fa, Veronesi proviene da un club di serie B di alto livello: Agrigento ha perso a gara-5 la finale promozione in A2.

LA SITUAZIONE

Giovani e promettenti è l'identikit di quest'anno per i cestisti in entrata: «Ho parlato con il coach Franco Gramenzi - rivela Veronesi - una persona molto professionale: mi ha illustrato in modo chiaro il progetto e il ruolo che avrò all'interno della squadra: tornare in una categoria superiore, dove avevo giocato già con Brescia e Agrigento, era un mio grande desiderio. Sono contento d'iniziare questa nuova avventura in A2: avrò la possibilità di dimostrare di poter giocare in questa categoria fornendo il mio contributo alla squadra».

Con Veronesi, che s'aggiunge ai confermati Fall, Passera e Mouaha, ai nuovi Radonjic e Bozzetto e al rientrante Ambrosin, Latina ha sette decimi del team pronto. Mancano i due pezzi pregiati, i due cestisti stranieri, che ricopriranno i ruoli di play-maker e tiratore. L'arrivo dell'ala da Agrigento sbarra le porte alla riconferma del capitano Davide Raucci, corteggiato dalla Givova Scafati. Nella scorsa settimana è stato completato lo staff che supporterà Gramenzi al timone della prima squadra: Giuseppe Di Manno (decima stagione a Latina) sarà il vice allenatore, mente Marco Ranalli è stato confermato nel ruolo di preparatore atletico. Nella giornata di oggi la Lega si riunirà per stabilire formula, date e gironi della prossima stagione di A2: si saprà se le 28 squadre partecipanti saranno divise in due gironi da 14 seguendo il criterio nord-sud (quello di due stagioni fa) oppure est-ovest, come nell'ultimo torneo.

Stefano Urgera

