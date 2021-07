Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:01

BASKET

L'ottavo tassello nella costruzione della Benacquista Latina edizione 2021-2022 è anche il primo dei due stranieri consentiti per i roster dei club che partecipano all'A2 del basket maschile. Il club nerazzurro ha annunciato ieri l'ingaggio del play-guardia lituano Paulius Dambrauskas (29 anni, nato nel 1991 a Vilnius, alto 1.95, peso 83 kg) che lo scorso anno ha iniziato nella massima serie polacca per giocare poi l'ultimo scampolo di stagione ad Antibes, nella seconda divisione francese, dove ha disputato 12 gare, viaggiando a più di 12 punti, 2 rimbalzi e 4 assist per partita, praticamente le medie che ha in carriera. Il nome dell'esterno baltico era già sul taccuino del coach Franco Gramenzi nella scorsa primavera, ma poi Latina aveva scelto il veterano Obie Trotter. Nel curriculum di Dambrauskas 8 stagioni nell'A1 lituana e la chicca della partecipazione all'Eurocup Fiba (2016) con il Sakalai Vilnius. Nel 2017 si trasferisce nell'A2 francese, mentre dal 2018 all'inverno 2021 ha giocato nella massima serie in Polonia, con club di medio cabotaggio. Ora la prima esperienza nel Belpaese: «Ho visitato l'Italia come turista e mi è veramente piaciuta - rivela Dambrauskas - sono davvero entusiasta all'idea di poter competere a questi livelli. Non ho mai giocato qui, ma da miei compagni che ci sono stati, ho sempre sentito parlare molto bene dei campionati in Italia. Per me è una nuova sfida e un'esperienza di crescita. Non vedo l'ora di far parte della mia nuova squadra, per scoprire le bellezze che la città di Latina può offrire a me e alla mia famiglia».

Con l'innesto del play-guardia vilnense, alla Benacquista ora manca un ultimo giocatore per completare il roster, un secondo straniero che dovrà essere di primo livello. La squadra finora assemblata presenta punti di forza sotto i tabelloni con la coppia Abdel Fall-Davide Bozzetto e con il tandem di under 21 Aristide Mouaha-Matteo Ambrosin. I due cestisti pescati in serie B (Todor Radonjic e Giovanni Veronesi) sono dei top player nella terza serie nazionale, ma una scommessa al piano superiore dove la Benacquista gioca da 8 stagioni, così come è una scommessa il play Marco Passera, che toccherà quota 40 primavere il prossimo febbraio. Il nome che circola pare adeguato. La newsletter per addetti ai lavori Spicchi d'Arancia rivela che al club pontino piace il la guardia Derrick Marks, nella lista della spesa però anche di Urania Milano e Ucc Piacenza. Marks in Italia ha sempre giocato in squadre ambiziose (Tortona nel 2015, Ravenna 2016, Torino 2019 e Pistoia 2020) ed è un bomber di razza che tira col 40% da tre e oltre il 50% da due. Intanto nella giornata di ieri la Lega Nazionale Pallacanestro s'è riunita per stilare le prime ipotesi su come organizzare la stagione 2021-2022: Supercoppa, formula del campionato a 28 squadre, Coppa Italia e composizione dei due gironi. Al vaglio varie proposte che saranno rese note in tempi brevissimi.

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA