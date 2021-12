Lunedì 13 Dicembre 2021, 10:22

LATINA - Terza vittoria consecutiva per la Benacquista Latina che regola il fanalino di coda Ristopro Fabriano per 91-77 (pt 26-25 st 43-37, tt 72-55) al termine di un match meno agevole di quanto faccia presagire in netto scarto finale. Nel trittico di successi incartato dai pontini negli ultimi tre turni questo, nonostante sia il più largo nel punteggio, è stato il meno convincente perché Fabriano, già priva dello squalificato Davis e dell'infortunato Santiangeli, ha perso pure dopo 16' minuti il capitano Roberto Marulli, per un infortunio al dito della mano destra. Onore ai marchigiani che, nonostante la presenza fissa in campo di almeno un paio di under 20, è riuscita a tener botta. Latina ha trovato, nei momenti difficili, il suo bene di rifugio in Abdel Fall che con 31 punti, 10 rimbalzi, 2 stoppate e 38 di valutazione ha giocato una delle gare migliori in carriera.



LA PARTITA

Fabriano scende sul parquet col giusto cipiglio, per nulla rassegata a recitare il ruolo della vittima sacrificale: con Marulli e l'ex nerazzurro Patrick Baldassarre crivella la retina avversaria scappando sull'8-15 dopo 4'. Latina si scuote: 7 punti di Henderson e 2 dello scatenato Fall ribaltano il risultato e Latina firma il primo vantaggio sul 17-15. Fabriano non cede, rimette la testa aventi (23-25) al 9' poi resterà sempre all'inseguimento dei pontini. Latina gestirà tutto il resto del match, con anche alcune azioni spettacolari come le schiacciate di Fall e Mouaha e gli assist del miglior Passera di stagione (10 alla fine) e tocca il massimo vantaggio (74-55) a 7' dalla fine. Fabriano barcolla ma non molla, si riporta sul -12 (79-67) quando mancano 5' alla fine. Qui Bozzetto, fin lì molto presente in difesa, si fa fischiare un ingenuo antisportivo che potrebbe costare molto caro, ma i marchigiani non ne approfittano e Latina chiude con un buon margine che avrebbe potuto essere maggiore del +14 finale. In un turno anomalo, dove perdono le tre prime della classe, Latina è comunque una delle poche squadre a rispettare il pronostico: la Benacquista aggancia Forlì a quota 10 all'ottavo posto, ma a parte le capolista Scafati e Ravenna in fuga a quota 18, ci sono 4 club a 12 (Cento, Chiusi, Ferrara, San Severo) e Verona a 11.



IL TABELLINO

Benacquista Latina: Fall 31 (14/20 da due, 0/0 da tre), Henderson 15 (2/4, 2/6), Veronesi 11 (2/2, 2/5), Lautier-Ogunleye 10 (2/4, 1/4), Radonjic 7 (2/2, 1/2), Mouaha 6 (3/8, 0/1), Durante 6 (1/3, 1/4), Passera 5 (1/1, 1/1), Bozzetto (0/4, 0/1), Ambrosin (0/1 da tre) . All. Gramenzi

Ristopro Fabriano: Baldassarre 23 (5/8, 2/5), Smith 15 (4/9, 1/3), Benetti 11 (4/4, 0/4), Marulli 10 (3/3, 1/1), Thioune 6 (2/6), Re 6 (3/6, 0/1), Gulini 3 (0/1, 1/2), Matrone 3 (0/2, 1/1), Caloia, Onesta ne. All. Pansa.

Arbitri: Masi (Fi) Yang Yao (Vr) Mottola (Ta) Note - Tiri liberi: Lt 13/16, Fa 17/23; da due: Lt 27/48, Fa 21/39; da tre: Lt 8/25, Fa 6/17. Rimbalzi: Lt 34 (Fall 10) Fa 36 (Re 8). Assist: 28 (Passera 10) Fa 9 (Gulini 3).



