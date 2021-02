© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKETIl restyling della Benacquista Latina è a metà dell'opera. Dopo l'ingaggio di Abdel Pierre Fall, 30 anni pivot di 2.03 che da qualche giorno si sta già allenando con la prima squadra, è partita le seconda fase dell'operazione rinnovamento: reperire sul mercato invernale un esterno dalle spiccate doti offensive per potenziare quello che è uno degli attacchi più asfittici di tutto il campionato (circa 68 punti in media segnati per gara) e che tira col 47% da due e col 30% da tre. L'operazione, però, porterà al doloroso taglio del pivot americano Brandon Gilbeck, perché ogni squadra in A2 non può mettere a referto più di due cestisti stranieri. Circola il nome di Rain Veideman, guardia dell'Estonia, lo scorso anno in forza all'Eurobasket Roma, ma le parti sembrano lontane. Alternativa nota, il lituano Paulius Dambrauskas, trentenne ala di 1.95 che gioca nel campionato polacco, mentre trapela solo la trattativa, ma non il nome, di un pari ruolo di nazionalità léttone, che potrebbe essere disponibile nella prossima settimana. La Benacquista riposerà nel turno di questo week-end e tornerà in campo il prossimo 7 marzo nel derby casalingo contro la Kienergia Rieti: «La lunga sosta che perdura dal 10 febbraio non è stata certo ottimale, ma alla fine ci consentirà di preparare senza fretta l'ultimo mese della prima fase - spiega il coach della Benacquista, Franco Gramenzi - abbiamo già aggregato al gruppo Fall, che si è subito reso disponibile. E' un ottimo interprete nel ruolo sotto i tabelloni, conosce bene questo campionato e può garantire minuti di qualità. Il tiratore? Ci stiamo lavorando, speriamo di trovare un cestista idoneo al nostro modello di gioco».SERIE BMentre la Benacquista starà ferma ai box per la terza domenica consecutiva, in attesa di giocare 9 gare in 28 giorni nel mese di marzo, la Meta Formia scenderà in campo domani pomeriggio (ore 18) sul parquet della Geko Sant'Antimo, nel penultimo turno della serie B del basket maschile. A due giornate dal termine della prima fase la classifica nel girone D1 è intricatissima. Certi solo il primo posto appannaggio della Real Sebastiani Rieti, irraggiungibile a quota 22 e l'ultima piazza della Scandone Avellino che chiude la graduatoria con 4 punti nonostante le 5 vittorie: gli irpini scontano una penalizzazione di 6 punti per sanzioni amministrative risalenti alla passata stagione. Nella pancia della classifica, tutto può ancora succedere e per i formiani saranno determinanti i due scontri diretti domani con Sant'Antimo e domenica 7 marzo in casa con Pozzuoli. Al secondo posto c'è Salerno con 14 punti, poi Luiss Roma a 12. Formia si trova a 10 con Cassino e proprio con Sant'Antimo, mentre Pozzuoli insegue a 8: «Ci attende un finale molto intenso - sottolinea il coach della Meta, Gianni Di Rocco - con Sant'Antimo abbiamo perso in casa la gara d'andata, dobbiamo cercare di riprenderci i punti in trasferta. E' bene ricordare che i punti totalizzati nella prima fase si conserveranno anche nella seconda, quando ci incroceremo con le 8 squadre del girone D2. Se il campionato finisse adesso saremmo salvi, ma basta un passo falso per compromettere tutto, visto che la classifica è estremamente compressa».Stefano Urgera