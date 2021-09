Sabato 11 Settembre 2021, 05:00

BASKET

Debutto vincente per la Benacqusita Latina che nella Supercoppa dell'A2 del basket maschile batte a domicilio l'Eurobasket Roma con un sofferto ma meritato 75-69 (pt 19-17, st 41-33, tt 61-50) al termine di un match tra due squadre ancora lontane dalla migliore condizioni e prive entrambe di pedine importanti: Mouaha e Veronesi per i pontini, Fanti e Molinaro nei capitolini. I pontini sciorinano una buona pallacanestro per tre quarti di gara, raggiungendo anche vantaggi consistenti, ma si bloccano nell'ultima frazione subendo un break di 0-14 rischiando di compromettere il match.

LA PARTITA

Roma parte a razzo (5-0 in 2') ma Todor Radonjic, lo scorso anno Mvp della serie B con Fabriano, ci mette subito una pezza, con un canestro da due e uno da tre: 5-5 al 4'. Si fatica a segnare, ma ecco Terry Henderson: l'americano di Latina, atterrato lunedì scorso, mostra di non soffrire il jet lag e inizia a perforare la retina avversaria. Prima due liberi, poi un cesto da due e uno da tre: Latina scappa trascinata dal bomber della North Carolina allungando sul 27-20 con 15 punti griffati da Henderson in 12' spesi sul parquet. Latina controlla il vantaggio, Gramenzi ruota i suoi 8 uomini provando varie soluzioni tattiche, ma quando tutto sembra deciso, con i pontini al massimo vantaggio (66-53 al 31') ecco il black-out. Ben 5 palle perse in altrettanti minuti di gara provocano un break di 14-0 per i capitolini che sorpassano (66-67) a 3' dalla sirena. La Benacquista si rifugia nella difesa, sfrutta la maggior stazza dei suoi cestisti concedendo agli avversari solo 3 punti nel rush finale. Latina ne piazza 9 vincendo la sua prima gara della stagione. Presto per dare giudizi, ma la prima di Henderson è stata molto convincente: oltre ai 26 punti, 5 rimbalzi, da migliorare le 3 palle perse e le 2 stoppate subite. Bene i lunghi con Bozzetto-Fall che fatturano 21 punti e 17 rimbalzi in tandem, due spauracchi per chiunque sotto le plance. Okay pure Radonjic, 8 punti tutti insaccati in momenti topici dal match. Da lavorare sulle palle perse (18 contro le sole 5 recuperate) e sulla precisione nei liberi (76%) e nelle triple (25%)

IL TABELLINO

Eurobasket Roma: Davis 19 (5/11 da due, 2/7 da tre), Pepe 16 (1/4, 4/10), Cicchetti 11 (3/5, 1/1), Romeo 7 (2/4, 1/3), Viglianisi 6 (0/2, 2/5), Hill 4 (2/6, 0/2), Tomasello 4 (2/3), Santini 2 (1/1), Schina (0/1, 0/3). All.Pilot

Benacquista Latina: Henderson 26 (5/10, 3/7), Fall 17 (7/10), Dambrauskas 11 (4/8, 0/2), Radonjic 8 (2/2, 1/4), Bozzetto 4 (1/4, 0/1), Passera 4 (2/3, 0/2), Durante 3 (0/2, 1/3), Ambrosin 2 (1/2, 0/1), Bagni, Donati e Veronesi ne. All. Gramenzi.

Arbitri: Moretti (Pg) D'Amato (Rm) Salustri (Rm) Note - tiri liberi: Rm 7/10, Lt 16/21; da due: Rm 16/37, Lt 22/41; da tre: Rm 10/31, Lt 5/21. Rimbalzi: Rm 38 (Cicchetti 9) Lt 41 (Bozzetto 11). Assist: Rm 18 (Schina 9) Lt 15 (Passera 6)

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA