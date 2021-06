Martedì 29 Giugno 2021, 05:00

BASKET

Lavori in corso per la prossima stagione dell'A2 del basket maschile, l'ottava consecutiva per la Benacquista che ha già riconfermato il coach Franco Gramenzi, il pivot Abdel Fall, il play Marco Passera e il golden boy (classe 2000) Aristide Mouaha. Il primo neoacquisto è il pivot Davide Bozzetto (30 anni, gigante friulano di 2.08, lo scorso anno sempre in A2 a Chieti) poi si tratta con il capitano Davide Raucci per estendere il suo contratto. Ai saluti, invece, i due americani Obie Trotter e Jaren Lewis (ha firmato nella Bundesliga con i Merlins di Crailsheim) Lorenzo Baldasso, Gabriele Benetti, Luca Bisconti e Fabrizio Piccone. Il giovane lungo Tarik Hajrovic (anche lui nato nel 2000) sarà ceduto in prestito in B per accumulare esperienza. Sul mercato i pontini cercano due esterni stranieri nei ruoli di play-guardia e ala, una guardia italiana e due under 21 per completare il roster.

L'ANNO CHE VERRA'

Dopo due stagioni pesantemente condizionate dal Covid, ora si veleggia verso il futuro con nuove speranze: «Speriamo i una situazione migliore grazie ai vaccini - auspica coach Gramenzi - tutti si auspicano un graduale ritorna alla normalità, con la riapertura dei palazzetti al pubblico e una programmazione simile a prima della pandemia. Vogliamo guardare avanti con ottimismo e organizzare in anticipo la stagione per riallacciare il filo interrotto tre campionati fa, quando ci qualificammo per i play-off». Nel mese di giugno si sono conclusi tutti i campionati nazionali della pallacanestro maschile, dall'A1 alla B, con l'unica eccezione della finalissima play-off tra le piemontesi Tortona e Torino, ma il quadro del nuovo torneo è già piuttosto chiaro. I play-out dell'A2 hanno sancito la retrocessione in serie B di Bergamo, Rieti e San Severo; dall'A1 è scesa la storica piazza di Cantù,mentre dalla serie B tornano Bakery Piacenza e Fabriano in compagnia delle novità assolute San Giobbe Chiusi (Siena) e Frata Nardò (Lecce). La Ge.Vi Napoli ha conquistato l'A1 e tra un paio di giorni si saprà la seconda promossa nella massima serie, dopo gara-5 play-off Torino-Tortona.

POSSIBILI GIRONI

Per ora sono 27 le squadre che hanno diritto di giocare in A2, ne manca una per chiudere il numero stabilito della Fip (28) ma si spera in una decisione illuminata di Lega e Federbasket per allargare il numero a 30, ripescando le tre retrocesse in B, Bergamo, Rieti, San Severo: «La mia speranza è che non ci siano retrocessioni in questa stagione - è il pensiero di Gramenzi - ritengo che tutte le società debbano essere premiate con la permanenza nella categoria, visti gli sforzi economici affrontati per gestire questa annata durissima dal punto di vista tecnico ed economico: sarebbe una giusta ricompensa per tutti i club».

In attesa di lumi federali, in base al ranking odierno, i due gironi sarebbero composti nel seguente modo. Girone Verde: 3 piemontesi (Biella, Casal Monferrato e la perdente play-off tra Torino e Tortona) le 2 squadre di Piacenza (Assigeco e Bakery) le 5 lombarde (Cantù, Treviglio, Orzinuovi, Mantova, Urania Milano) poi Verona per il Veneto, Udine per il Friuli e le 2 siciliane: Trapani e Capo d'Orlando. Girone Rosso: 4 emiliano-romagnole (Ferrara, Cento, Forlì, Ravenna) 2 toscane (Pistoia, Chiusi) e 3 laziali (Benacquista Latina e le capitoline Eurobasket e Stella Azzurra). Poi 4 rappresentanti di 4 regioni differenti: Fabriano per le Marche, Chieti per gli Abruzzi, Scafati per la Campania e Nardò per la Puglia. Manca il quattordicesimo club: in lizza per i ripescaggi Npc Rieti, Allianz San Severo e With-U Bergamo.

Stefano Urgera

