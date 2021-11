Martedì 2 Novembre 2021, 05:01

BASKET

La gara casalinga persa domenica dalla Benacquista Latina (59-64) contro l'Eurobasket Roma è stata una delle più brutte gare mai giocate a livelli di A2 nel capoluogo pontino.

Un match che i nerazzurri hanno dimostrato di poter dominare piazzando due parziali (11-0 in avvio di primo quarto, poi 12-0 all'inizio della quarta frazione) perso invece soprattutto per essersi totalmente assentati nel secondo e terzo quarto. Latina ha segnato la miseria di 7 punti (3/17 in azione, 4 palle perse) nel secondo quarto e 8 tutti dalla lunetta (0/11 in azione, 6 perse) nel terzo, incassando nei 20' centrali del match un tennistico break di 15-30 propedeutici al successo capitolino.

PARLANO I COACH

Differente lo stato d'animo degli allenatori, ma l'onesta analisi del coach vincente Damiano Pilot è per certi verso impietosa con gli sconfitti: «Ci sono partite in stagione che non valgono solo 2 punti, e la sfida con Latina era una di queste - sottolinea il tecnico - i miei ragazzi lo sapevano. Ci teniamo stretti questi due punti, arrivati al termine di un match particolare. Molto male la nostra prestazione, perciò questa vittoria è oro colato. Per tre quarti di gara, non giocando bene, siamo stati in controllo. Poi, in avvio di ultima frazione, avanti 33-44, abbiamo incassato un break di 0-12 che ci poteva tagliare le gambe: abbiamo vinto, ma dobbiamo lavorare sodo perché si sono viste tante cose che non andavano». Se il team vincente fa un'autocritica del genere, cosa dovrebbe dire chi ha perso? Ecco le testuali parole del coach sconfitto Franco Gramenzi: «Abbiamo fatto la partita nei primi 5' e nell'ultimo quarto, per il resto molti errori e ritmo molto basso. I nostri avversari sono stati bravi nell'essere aggressivi, noi poco bravi, perché abbiamo sbagliato veramente di tutto. I 33 punti dei primi tre quarti ci pongono molte riflessioni: dovremo affrontare l'argomento con squadra e staff. È fuori dubbio che abbiamo bisogno del rientro di Dambrauskas: ringrazio i tifosi che, nonostante i due brutti quarti (il secondo e il terzo) hanno sempre sostenuto la squadra».

QUALE FUTURO?

Vero, i tifosi della curva hanno sostenuto fino alla fine il team, applaudendo al termine i cestisti nerazzurri, ma molta gente ha lasciato gli spalti masticando amaro dopo il brutto spettacolo visti. L'Eurobasket (che ha vinto) ha chiuso con il 31% in azione (16/52) 80% dalla lunetta (28/35) e 23 palle perse; Latina ha tirato 19/64 dal campo (30%) 15/19 ai liberi (79%) perdendo 18 palloni. La differenza sotto i tabeloini (49-39 il computo dei rimbalzi a favore dei romani) e soprattutto nei liberi: i 35 tirati da Roma, contro i 19 di Latina, parlano di un divario troppo ampio in una gara dal punteggio così basso, ma le deficitarie cifre al tiro di Latina tarpano le ali a qualsiasi recriminazione su un arbitraggio comunque insufficiente. Tra i titolarissimi pontini solo Abdel Fall (14 punti, con 6/12 in azione, 9 rimbalzi, 21 di valutazione) ha cifre sufficienti. Bocciatura per gli altri: Henderson 19 punti, ma 6/17 al tiro e 3 stoppate subite. Altri quattro al massimo col 25% in azione: Durante 1/4, Passera 1/5, Veronesi 1/6, Radonjic 2/9. Il rientro ancora procrastinato del play Dambrauskas potrà migliorare la manovra, ma per aggiustare le percentuali deficitarie servirà abnegazione da parte di tutti: Latina, con 319 punti segnati in 5 gare (media 63,8 per gara) è il penultimo attacco delle 28 squadre di A2: col record di una gara vinta e 4 perse è ultima con 2 punti nel girone Rosso in compagnia della sola Fabriano. Nulla è compromesso, ma le prossime gare saranno già sei finali: Latina se la vedrà con cinque rivali arroccate a quota 4 (Chieti, Ferrara, San Severo, Nardò, Stella Azzurra Roma) più i pari classifica del Fabriano. La rincorsa alla salvezza inizia domenica prossima nella trasferta di Chieti.

Stefano Urgera

