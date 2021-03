13 Marzo 2021

Finalmente si gioca. Dopo 32 giorni di stop e 6 gare rinviate, la Benacquista Latina torna domani pomeriggio in campo alle 18 nella trasferta contro la Stella Azzurra Roma, valida per la decima giornata di ritorno. Dopo un mese di turni a singhiozzo, nel girone Rosso dell'A2 del basket maschile c'è chi ha giocato già 20 gare come la seconda in classifica Ge.Vi. Napoli, mentre Latina con 15 partite all'attivo è quella che ne ha disputate di meno. In classifica s'è scavato un divario abissale tra i pontini (penultimi a quota 8 con San Severo) e le altre: Rieti con 18 gare giocate è a 14, Ravenna (19 giocate) è a 16 in compagnia di Chieti che è scesa sul parquet 18 volte. La sfida con la Stella è però l'unico match senza appello dei 9 rimasti alla Benacquista fino al termine della prima fase: i capitolini (già battuti all'andata con un sofferto 70-66) sono l'unica squadra messa peggio e chiudono il girone a quota 4 punti. Una vittoria pontina chiuderebbe il discorso ultimo posto, da evitare nella regular season, perché condannerebbe virtualmente alla retrocessione.

Il mese di sosta è stato altalenante e soprattutto Latina non ha trovato quell'equilibrio tattico che cercava, perché il programmato avvicendamento del pivot Brandon Gilbeck con un tiratore non s'è concretizzato e ora i nerazzurri si trovano con un roster ridondante di lunghi, ma carente di esterni: «Non vediamo l'ora di tornare a giocare - taglia corto capitan Davide Raucci - abbiamo aggiunto un giocatore di grande esperienza, Pierre Fall, che ci darà una grande mano. Tutte le partite che affronteremo da qui alla fine della stagione saranno vere e proprie finali: vista la nostra situazione dovremo puntare sempre a ottenere il miglior risultato e il conseguente avanzamento in classifica per allontanarci dalla bassa classifica. Ci attendono tanti scontri diretti, e anche se alcune rivali più ostiche le abbiamo già affrontate due volte, il campionato ha dimostrato che ogni squadra può vincere con chiunque. In questo mese siamo cresciuti, abbiamo approfittato dello stop per lavorare e migliorare su determinati aspetti: arriviamo preparati a questo momento. la sosta è servita anche a recuperare da vari infortuni». E il match di domani? «Ci troveremo di fronte una squadra differente rispetto a quella affrontata a gennaio nell'andata - ammonisce Raucci - hanno inserito due giocatori validissimi: il bomber Roberto Rullo e il pivot Sandi Marcius. Cestisti esperti, uniti al grande atletismo dei giovani del loro vivaio. Non sarà una partita facile: noi veniamo da un periodo di fermo, mentre loro hanno continuato a giocare : il ritmo partita è un fattore importantissimo in questo sport. Serviranno grandi motivazioni per ottenere una vittoria che possa incrementare l'entusiasmo. Giocheremo in casa loro e in esterna non è mai facile: senza il pubblico l'effetto trasferta si sente meno, ma non è il nostro campo e non avremo i nostri riferimenti abituali».

Stefano Urgera

