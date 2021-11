Venerdì 26 Novembre 2021, 05:01

Sarà un week-end dilatato per i quintetti del basket maschile nella provincia di Latina. Nell'A2 la Benacquista ha rinviato la trasferta in cartello domenica pomeriggio sul parquet della Unieuro Forlì a martedì 30 novembre (ore 20.30) per attendere il ritorno di Dwayne Lautier, convocato dalla Nazionale Britannica per la finestra europea di qualificazioni ai Campionati del Mondo previsti per il 2023 in Giappone e Filippine.

Notizia dell'ultima ora, anche l'unico club pontino della serie B, la Meta Formia, ha spostato la gara in programma contro la Tecnoswitch Ruvo Di Puglia, perché i pugliesi hanno recuperato mercoledì sera un match sul parquet messinese del Torrenova e hanno chiesto un paio di giorni in più per tornare in campo. Detto, fatto: si giocherà lunedì prossimo alle 21 presso il Palavirtus di Fondi, che ospita i match casalinghi della Meta perdurando la mancanza di un impianto a Formia. Il match è valido per la nona giornata di un campionato che per i biancazzurri formiani s'è messo in ripida salita. Dopo otto turni, infatti, il club del sud pontino è ancora a secco di vittorie, ma la sconfitta (88-81) di domenica scorsa a Molfetta ha rappresentato una svolta, grazie all'inserimento del play Armin Mazic: «Avevamo iniziato il campionato con una struttura ben precisa - spiega il coach Gianni Di Rocco - poi abbiamo dovuto rinunciare a Marzaioli e Sforza e siamo rimasti incompleti. L'inserimento di Mazic ci ha dato subito un valore aggiunto di punti, rimbalzi ed esperienza. Adesso stiamo cercando un lungo da piazzare sotto i tabelloni, perché siamo troppo leggeri». Nonostante la falsa partenza, il torneo è tutt'altro che compromesso, perché in classifica Avellino è penultima a quota 2 e poi ci sono Monopoli e Cassino a 4: «Sapevamo di dover soffrire nei primi mesi - conferma Di Rocco - ora non dobbiamo commettere l'errore di abbatterci. Molti dei miei giocatori sono alla primissima esperienza in serie B, la terza serie nazionale: un campionato dove giocano tanti cestisti che hanno militato per anni nelle serie superiori: dobbiamo trovare la forza di lottare per tutti e 40 i minuti di gara e risultati arriveranno».

La situazione del Formia è identica a quella dell'Oasi di Kufra Fondi, che nella serie C divisione Gold ha giocato solo 5 gare, perdendole però tutte. Anche qui, però, nulla di compromesso, perché in coda al girone A, davanti all'Oasi ci sono Anzio e Frassati Ciampino a quota 2 e a 4 punti la Lazio, proprio l'avversario del match in programma dopodomani alle 18.30 a Fondi. Sabato in campo per le due società di punta nella serie C, divisione Silver. Nel girone A domani alle 18, la New Basket Time Latina farà visita alla BancAnagni, penultima: una sfida sulla carta senza storia. Latina, reduce da due sconfitte a filotto, è terza con 10 punti e sta facendo fare esperienza a un gruppo di giovanissimi dove spiccano l'estone Danil Maeorg, ala classe 2003 e il pivot del 2004 Nemaja Ivanisevic: tra i migliori prospetti della provincia. Alle 19.30, nel gruppo B, torna in campo la Fortitudo Sauri dopo un turno di stop dovuto al rinvio del match contro Pomezia. Il quintetto allenato da Enrico Fabbri, quarto a quota 8, sfiderà a domicilio Albano, che insegue con 6 punti. Domenica, infine, toccherà alle altre due pontine, entrambe in casa. Alle 18.00 la Virtus Aprilia ospiterà le Stelle Marine Ostia, penultime a quota 2. Alle 19.30 missione impossibile per la Serapo Gaeta: il team del Golfo, ultimo a zero, riceverà al Palamarina la Vis Nova Roma, seconda nel girone A a quota 12.

