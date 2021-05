14 Maggio 2021

LA SITUAZIONE

La notizia arriva nel tardo pomeriggio di ieri dall'assessorato alla Sanità del Lazio: la zona rossa nella frazione di Bella Farnia, nel comune di Sabaudia, sarà prorogata per altri sette giorni. Alla vigilia della scadenza dei 15 giorni previsti dall'ordinanza del presidente Nicola Zingaretti, non si allentano dunque le restrizioni nella zona in cui risiede una delle più numerose comunità sikh della provincia di Latina. Sebbene la situazione sia in netto miglioramento e sotto controllo rispetto agli allarmi iniziali, l'accertamento di un caso di variante indiana per uno degli stranieri sottoposto al primo screening ha riacceso i riflettori sui contagi e imposto una maggiore cautela. Il contagio infatti potrebbe essere avvenuto proprio sul territorio, dal momento che l'uomo risultato positivo alla mutazione del virus non era stato di recente in India. Proprio per cercare il paziente zero della variante è stata organizzata ieri una nuova giornata di test di massa, che contava di portare nel tendone allestito in Largo Russia anche molti degli stranieri irregolari e di coloro che erano rientrati dall'India prima del blocco dei voli. Nessuno di questi però, secondo gli elenchi in possesso della Asl, si è presentato allo screening. Sono stati invece effettuati oltre 500 test, soprattutto tra giovani indiani residenti in zona che non si erano mai sottoposti al monitoraggio. Alle 20 di ieri, con le operazioni ancora in corso, si contavano 10 positivi. Altri 37 tamponi molecolari di controllo sono stati invece effettuati a domicilio tra coloro che erano già risultati positivi e isolati nelle strutture covid, ma gli esiti si conosceranno probabilmente solo nella giornata di oggi. Intanto, nel resto della provincia pontina la curva mostra un evidente calo. Se mercoledì i casi di positività erano stati 99, ieri il bollettino della Asl ne ha segnalati 63 su 1.080 test, distribuiti in 15 comuni. Solo due i centri che registrano numeri a doppia cifra: Latina, con 12 contagi e Cisterna con 10. Per quanto riguarda gli altri territori, Fondi conta otto nuovi positivi, sei invece i comuni di Norma, Sabaudia e Terracina, cinque la città di Aprilia, due Cori, Minturno e Pontinia, uno solo Itri, Monte San Biagio, Sezze e Sperlonga. Il conto dei primi 13 giorni di maggio arriva così a 1.294 contro i quasi 2mila contagi dello stesso periodo di riferimento del mese scorso. Salgono anche le notifiche delle guarigioni, che sono 184 nelle ultime 24 ore, mentre i ricoveri ospedalieri sono arrivati a 79 dall'inizio di maggio, otto registrati nella giornata di ieri. Nessun decesso sul report della Asl, che lascia invariata la cifra delle 20 vittime dal primo maggio ad oggi.

Laura Pesino

