Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:01

TIRO A VOLO

Precisione e freddezza sono solo alcune delle caratteristiche degli specialisti del tiro a volo che in questi giorni sta appassionando tutti anche grazie ai Giochi Olimpici di Tokyo. Nei giorni scorsi a Capua, in occasione del prestigioso Trofeo Città del Vesuvio, gli atleti pontini sono stati protagonisti e hanno messo in riga la concorrenza al termine di due giornate di gare di altissimo livello. Nel campo di tiro a volo Ennio Falco, a pochi chilometri dalla cittadina campana, Alessandro Battisti oltre a vincere la propria categoria nella specialità compak s'è aggiudicato il trofeo centrando il primo posto nella classifica generale individuale e con il proprio punteggio ha consentito alla squadra laziale di salire sul gradino più alto del podio. «Il lavoro che abbiamo intrapreso da due anni sta dando i frutti che aspettavamo e questo ci rende particolarmente orgogliosi - ha chiarito Gabriele Tullio, il presidente provinciale - Nel tiro al volo ormai contiamo su un gruppo di circa 30 atleti che, oltre all'altissimo valore tecnico e alle doti personali, hanno dimostrato in questo periodo di essere un gruppo coeso. Ma l'Anlc Latina non è solo tiro al volo, abbiamo eccellenze in tutti i comparti sportivi, dalla cinofilia per quanto riguarda le razze da ferma e cerca fino ad arrivare alle varie discipline dei cani da seguita. I risultati si ottengono solo con il lavoro di gruppo ecco perché mi sento in dovere di ringraziare i vari delegati, che con il loro prezioso lavoro contribuiscono giornalmente a far si che la nostra associazione primeggi nelle varie discipline». Nella specialità elica sono addirittura due gli atleti che hanno partecipato al barrage finale classificandosi al primo e secondo posto, rispettivamente Antonio Tanzi e Alessandro Battisti.

Giuseppe Baratta

