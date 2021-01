© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIOL'impresa eccezionale è davvero ricoprire un ruolo in maniera normale. La figura del direttore sportivo è polivalente e deve sommare competenze che ne fanno uno dei ruoli più affascinanti nel panorama dei dirigenti sportivi. E' uno dei motori del club in quanto ha dei compiti delicati e la sua rete di rapporti varia dai propri tesserati a quelli con società esterne ed è un punto di riferimento importante non solo per i calciatori e il tecnico ma anche di tutto l'organigramma dirigenziale di una società. Laureato in Giurisprudenza all'università la Sapienza di Roma, Alessandro Battisti ex direttore sportivo dell'Aprilia, ora in forza al Mantova, ha iniziato questa professione quando ancora era un giocatore in attività. Dopo 17 anni di serie C, molti dei quali passati con la maglia della Lodigiani approda, in due fasi diverse, a Chieti dove si sdoppia tra giocatore e direttore sportivo. «Il presidente Antonio Buccilli, forse per l'esperienza che avevo accumulato in tanti anni di calcio o perché aveva intravisto in me quel carisma o quelle attitudini, mi chiese di dargli una mano. E' stata una casualità e con un po' di incoscienza e per mettermi in discussione iniziai questa nuova avventura. Feci il mio primo mercato a dicembre con il braccio rotto, essendo ancora un giocatore avevo subito un infortunio derivante da un allenamento» - ricorda Battisti.La passione e la voglia di svolgere questa fascinosa funzione si alimentano di conseguenza. Si iscrive a Coverciano al corso per direttori sportivi. La sua tesi: Sull'etica, la competitività e il cuore è pubblicata dalla associazione italiana dei direttori sportivi. «Cercava di abbinare le tre componenti fondamentali di un direttore sportivo. Molti sostengono che il cuore un ds non lo deve avere. Nella mia professione anche le scelte più difficili, che devono esserci perché tu rappresenti una società e devi curare sempre gli interessi della tuo club, cerco di caratterizzarle con grande onestà, integrità morale e intellettuale. La lealtà nei rapporti, anche nella scelte da compiere più difficili, è fondamentale».Il Chieti dalla Promozione arriva in serie C in sei anni. Prima di approdare al Mantova, Battisti ha svolto il proprio lavoro con L'Aquila, la Nocerina e l'Aprilia. «Tranne che ad Aprilia e all'Aquila con gli altri club, quando è andata male, siamo sempre arrivati a giocarci la promozione nei play off. Il mio grande rammarico è non essere riuscito a dare all'Aprilia e alla città quello che speravo e che l'ambiente merita spiega con amarezza Di positivo c'è stata la conoscenza del presidente Antonio Pezone che ringrazio veramente di cuore per avermi dato la possibilità di poter venire a Mantova».Mantova con passati gloriosi in serie A e B milita in C nel girone B dove è al centro classifica. «Negli spogliatogli si respira tradizione e storia. Vedere le foto di Dino Zoff, Angelo Sormani, Edmondo Fabbri, Gustavo Giagnoni e altri che hanno fatto la storia del calcio italiano è emozionante conclude Battisti Queste mura e la società del presidente Ettore Masiello, molto organizzata, trasudano di memoria e mito. La piazza è caldissima e ha fame di calcio basta vedere la curva Te e i suoi tifosi. Per me è totalmente gratificante. Sono orgoglioso di essere qui a Mantova».Dario Battisti