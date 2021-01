© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOTra una mareggiata e l'altra, il dibattito sulla Marina di Latina s'impernia sul tema delle concessioni demaniali. La delibera di giunta numero 252 di fine 2020 non ha soddisfatto gli operatori che hanno già minacciato ricorsi contro un atto amministrativo ritenuto illegittimo, per la disapplicazione della normativa che consente l'estensione dei titoli fino al 2033.LA RICHIESTA DEL SIBIeri il Sib (Sindacato italiano dei balneari) ha chiesto, attraverso una nota stampa a doppia firma del presidente regionale Marzia Marzioli e provinciale Mario Gangi, l'immediata revoca della delibera 252/2020 e la contestuale estensione dei titoli «sino al 31 dicembre 2033 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 682 e seguenti, della legge 145, del 30 dicembre 2018», senza necessità di istruttoria se non legata ai requisiti oggettivi del concessionario, sottolineando che «hanno già provveduto in tal senso i comuni costieri del Lazio». Diversamente, la sigla sindacale espressione di Confcommercio, si vedrà costretta, «ad adire le vie legali avverso la delibera in questione».LA POLEMICALa delibera di Latina, per l'associazione di categoria «è inaccettabile: dopo una stagione turistica contrassegnata dalle incertezze, gli operatori balneari dovrebbero essere impegnati a programmare la prossima stagione, ed alla manutenzione delle strutture e delle attrezzature». «Tale impegno ad oggi hanno proseguito Marzioli e Gangi - risulta insostenibile, in quanto a fronte di una trascorsa estate con un calo di turisti cospicuo, sussiste l'aggravio dovuto dalla presa di posizione del Comune di Latina, che potrebbe pregiudicare le prossime stagioni». Immediata la replica dell'assessore all'Ambiente Dario Bellini: «Esprimo comprensione per le difficoltà che stanno attraversando gli operatori balneari. L'incertezza lamentata, tuttavia, non è ascrivibile al Comune di Latina. Il Governo ed il Parlamento hanno promulgato leggi in contrasto con le normative europee e quindi l'Europa ha aperto la procedura d'infrazione. Questo sì che crea quell'incertezza che impedirà agli imprenditori, anche nelle città dove hanno prorogato al 2033, di effettuare investimenti seri sulle loro infrastrutture perché il Governo sarà costretto a promulgare nuove leggi che detteranno come uscire dall'impasse».COSA PREVEDE LA DELIBERACon la delibera del 30 dicembre scorso, in vista di una ventina di concessioni demaniali marittime in scadenza il giorno successivo, l'esecutivo ha preso atto della normativa nazionale ed europea vigente, rinviando la messa a bando delle spiagge in questione al superamento della crisi pandemica da Covid-19 e al nuovo quadro normativo che sarà definito tendo conto «dei pronunciamenti della Commissione europea sulla procedura di infrazione della legge italiana rispetto alla normativa comunitaria». «Questa delibera è un provvedimento di buonsenso», ha detto ieri Bellini. L'atto trova giustificazione nel convincimento che la «gara rappresenta lo strumento giuridicamente corretto ai fini della assegnazione delle concessioni nel rispetto del principio della concorrenza secondo le prescrizioni della legge comunitaria».IL NODOPer altri Comuni, invece, è prevalso il chiarimento fornito in sede di conferenza unificata delle Regioni, del 20 novembre scorso, in base al quale la normativa emergenziale crea una netta demarcazione con le precedenti disposizioni in materia e «con i rilevati profili di illegittimità (la legge 145, ndr)» e che le recenti pronunce giurisprudenziali riferite al quadro normativo previgente «non sono invocabili per inibire la piena applicabilità della normativa sopravvenuta in chiave confermativa del regime di proroga». Una sottolineatura rimarcata ieri anche dal Sib. «Anche nel nostro provvedimento ha ribattuto Bellini - le procedure di evidenza pubblica non saranno avviate, fin quando ci sarà l'emergenza, fino a quando non ci saranno i pronunciamenti della Commissione europea e il quadro normativo nazionale che conseguentemente verrà ridefinito».Rita Cammarone