Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:03

I PROGETTI

Il Comune di Bassiano si conferma campione di Servizio Civile Universale con ulteriori 48 posti disponibili, confermando il numero assegnato nel 2021. I progetti sono disponibili su tre aree: beni culturali (16 posti); riqualificazione urbana e ambientale del territorio (20 posti); sociale e disagio adulto (12 posti). «Il Comune di Bassiano come ogni anno è in prima linea per offrire un'opportunità ai giovani di vivere un'esperienza formativa all'interno dell'ente, per una crescita personale oltre che professionale» sottolinea il sindaco Domenico Guidi (nella foto), aggiungono il vicesindaco Giovanna Coluzzi e l'assessore Lorenzo Bernabei: «Bassiano è sempre stata un faro su queste progettualità, ringraziamo i volontari che vorranno partecipare col loro impegno a far crescere il paese».

Possono partecipare alle selezioni giovani dai 18 ai 28 anni, gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma Domanda online (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. I cittadini italiani residenti in Italia o all'estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi con Spid, il Sistema pubblico di identità digitale https://agid.gov.it/it/piattaforme/spid.

Nei giorni scorsi anche il Comune di Aprilia ha pubblicato il bando dei nuovi progetti di servizio civile universale. C'è tempo fino al 26 gennaio 2022 per candidarsi ai 6 posti disponibili. Fino alle 14 del 26 gennaio 2022 è possibile presentare la domanda di partecipazione ad uno dei due progetti, della durata di 12 mesi, che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023. I due progetti Bibliocultura e Mitigazione e prevenzione dei rischi prevedono la possibilità di impegnarsi rispettivamente nella tutela del patrimonio bibliotecario (4 volontari) o nella protezione civile (2 volontari). I progetti prevedono 1.145 ore di impiego, 5 giorni a settimana per 12 mesi, con un rimborso mensile di 444,30 euro.

