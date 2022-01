Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:01

BASKET

Usato garantito per la Benacquista Latina nella scelta dell'ultimo straniero da inserire nel roster per la seconda parte della stagione. Darryl Joshua Jackson, nato 36 anni fa a Malta, guardia di 1.85, è il nuovo top-player dei pontini, il cestista estero numero 27 negli 8 anni di permanenza Benacquista in A2, il numero 22 nei sette anni di Franco Gramenzi sulla panchina nerazzurra. Jackson è un giocatore di lungo corso nell'A2 italiana, dove ha sempre giocato dal 2014 a oggi, tranne qualche breve parentesi. Il suo curriculum nella seconda serie della pallacanestro italiana è altisonante. Dopo essere arrivato in Italia chiamato da Brindisi in A1, Jackson è sceso in A2 senza mai più andare via. Nel 2014-15 giocò a Roseto: 15,4 punti di media in 21 gare. La stagione successiva a Casalpusterlengo mise a segno 17,2 punti per gara con il 47% di realizzazione da tre punti.

LO SGARBO

Proprio con la maglia dei lombardi il 23 aprile 2016 Jackson si rese protagonista di una partita epica al Palabianchini di Latina: entrambe le contendenti dovevano evitare il terz'ultimo posto nell'ultimo turno di campionato. Casalpusterlengo sconfisse la Benacquista per 102-101 al termine di un match al cardiopalmo: Jackson fu il top scorer con 29 punti, ma entrambe le squadre si salvarono. Nella stagione successiva Darryl, dopo una breve parentesi in A1 a Caserta, torna in A2 alla Givova Scafati: 19 punti di media. Nella stagione 2018/2019 va all'ambiziosa Forlì, mantenendo la media di 18 punti nelle 30 gare disputate. Nel 2019, dopo una parentesi in Argentina, va a Bergamo: 15,3 punti di media in 8 gare disputate. La scorsa stagione Jackson è stato chiamato a campionato iniziato a Scafati dove rimase fino al termine della stagione, mentre nella scorsa estate firmò con la Stella Azzurra Roma, nel girone Rosso della Serie A2 (lo stesso di Latina) dove ha giocato fino a domenica 16 gennaio. In Supercoppa, contro la Benacqusita, altra gara memorabile contro latina: 24 punti con 6/9 da tre, ma alla fine i pontini vinsero 94-79.

SCACCHIER

L'innesto di un bomber di siffatta caratura cambia gli equilibri nello scacchiere Benacqusita in un gruppo dove Lautier, nelle sei gare giocate, aveva portato solidità. Jackson diventa di fatto il secondo violino a fianco di Terry Henderson, attuale top player dei pontini con 18 punti, 5 rimbalzi e 3 assist per gara: «Darryl è un giocatore che avremmo voluto già inserire lo scorso anno, ma poi decise di restare a Scafati - spiega il coach Gfranco Gramenzi - è una guardia, con caratteristiche differenti rispetto a Lautier. Può anche giostrare da playmaker ma ritengo che possa dare il maglio con un regista di ruolo al suo fianco: ho parlato col nostro pivot Davide Bozzetto, che giocò con lui a Bergamo: mi assicura che oltre a fornire un robusto contributo all'attacco, Jackson è anche tosto in fase difensiva». Il neoacquisto s'è aggregato ieri al gruppo e oggi svolgerà i primi allenamenti con la squadra. Non potrà giocare il 23 gennaio a Chiusi, perché la gara è un recupero del girone d'andata. Il suo tesseramento diventerà effettivo dal 30 gennaio con il via del girone di ritorno, nella sfida casalinga contro Cento, poi giocherà nella trasferta di Roma con l'Eurobasket il 5 febbraio, ma salterà la gara del 9 febbraio con Scafati, altro recupero dell'andata: «Abbiamo una decina di giorni per inserire il giocatore - conclude Gramenzi - ci attendono otto sfide fondamentali per la classifica fino alla fine di febbraio e Jackson ci dovrà aiutare a fare il passo definitivo verso il giusto assetto del team».

Stefano Urgera

