Venerdì 13 Agosto 2021, 05:00

BASKET, SERIE A2

Partenza in salita per la Benacquista Latina nel girone Rosso dell'A2 del basket maschile. Debutto domenica 3 ottobre in casa, contro Verona in un match inedito: mai un team scaligero ha incrociato finora un club pontino in un torneo senior. I veneti sono quotati per il salto in A1, insieme con Cantù, Torino, Udine, Forlì e Scafati. Ostico pure il secondo impegno, in trasferta a Ravenna, altra avversaria forte. Dal terzo turno arrivano rivali più abbordabili: prima in casa con i toscani del Chiusi (neopromossi) poi un viaggio in Emilia (a Cento il 24 ottobre) infine il derby casalingo con l'Eurobasket Roma alla viglia di Ognissanti. Novembre on the road per i nerazzurri: tre trasferte toste (Chieti, San Severo e Forlì) e solo un match interno con Ferrara, domenica 14. Dopo questo avvio complicato, un trittico decisivo per le ambizioni pontine, senza mai uscire dal Lazio: due a filotto in casa con le altre neopromosse Nardò (Lecce) e Fabriano il 5 e il 12 dicembre e, prima della sosta di fine anno, il 19 l'altro derby laziale con la Stella Azzurra Roma, sul neutro di Veroli. L'ultimo turno dell'andata il 2 gennaio 2022 al Palabianchini, contro gli storici rivali di Scafati. Nessuna gara infrasettimanale nella prima fase, che ripartirà il 9 gennaio, quando la Benacquista renderà visita al Verona. Nel week-end dall'11 al 13 marzo seconda sosta per le Final Eight di Coppa Italia (passano le prime 4 di ogni girone al termine dell'andata). Il mese di aprile s'aprirà col derby casalingo del 3 con la Stella Azzurra, mentre la trasferta Scafati, domenica 10, sancirà la chiusura della regular season.

LE FASI SUCCESSIVE

Seguirà la fase a orologio: 4 partite, con il primo turno in cartello il 16 aprile, vigilia di Pasqua. Nei prossimi giorni la Benacquista dovrebbe comunicare la campagna abbonamenti e biglietti, sia per le gare di Supercoppa (15 e 19 settembre in casa con Scafati e Stella Azzurra) e per le sfide di campionato, con l'ammissione di spettatori stabilita al massimo fino al 35% della capienza per gli impianti al coperto: al Palabianchini di Latina saranno disponibili, quindi, circa 800 posti.

Stefano Urgera

