Domenica 2 Gennaio 2022, 05:01

BASKET, SERIE A2

Il nuovo anno inizia nel peggiore dei modi per i club dell'A2 del basket maschile. L'ultima giornata d'andata in cartello oggi pomeriggio, con la Benacquista Latina che doveva affrontare in casa (Palabianchini, ore 18) la capolista Givova Scafati, è stata rinviata di 2 settimane.

Ecco il comunicato ufficiale: «Lega Nazionale Pallacanestro rende noto che, alla luce dei numerosi casi di positività al Covid-19 emersi nelle ultime 48 ore colpendo anche pesantemente diversi Club di Serie A2, il Settore Agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro ha accolto la richiesta di Lnp di posticipare l'intera giornata di campionato in calendario per domenica 2 gennaio 2022 a domenica 16 gennaio. Si creeranno, nei primi giorni del mese, gli spazi necessari per disputare le gare a oggi rinviate, valevoli per il girone di andata, e che definiranno le 8 squadre ammesse alla Final Eight di Coppa Italia 2022. I turni del 9 e del 16 gennaio, rispettivamente prima e seconda giornata di ritorno, saranno riprogrammati in calendario successivamente, sempre in accordo tra Lnp e Settore Agonistico Fip».

Insomma, per ora il Covid batte i club, anche se l'esperienza della passata stagione con il calendario intasato dai recuperi non ha insegnato nulla. Anche lo scorso anno per giocare la final eigth di una Coppa Italia che interessa a meno di un terzo delle squadre iscritte, s'è poi dovuto concludere in fretta e furia il campionato vero, con la derelitta Npc Rieti alla fine retrocessa perché impossibilitata a giocare tutte le partite a causa del Covid.

NUOVO CALENDARIO

Logiche federali imperscrutabili a parte, questo che coinvolge l'A2, e probabilmente di conseguenza anche la serie B e C che dovrebbero ripartire il 9 gennaio, è un vero terremoto. Il calendario saggiamente studiato in estate, scevro di turni infrasettimanali, tornerà a intasarsi. Nelle due settimane che trascorreranno da oggi al 16 gennaio, si dovrebbero recuperare tutte le gare saltate finora, ma mentre 9 team del girone Rosso (inclusa Latina) sono a posto, ci sono altri 5 team che dovranno fare gli straordinari. Chieti di gare ne deve recuperare tre; poi ci sono Cento, Stella Azzurra Roma, Fabriano, Verona con un recupero. Latina, salvo altri imprevisti, tornerà quindi sul parquet il prossimo 16 gennaio contro Scafati, poi il 23 gennaio si ripartirà con la terza di ritorno: trasferta a Chiusi per i pontini. Dal 30 gennaio i match decisivi per la salvezza: Latina-Cento, poi Eurobasket-Latina, Latina-Chieti, Ferrara-Latina e Latina-San Severo. Tutto con l'incognita del recupero (contro le quotate Verona e Ravenna) delle sfide che la Benacquista avrebbe dovuto giocare il 9 e il 16 gennaio. Ancora una volta non si sa dove si andrà a finire, ancora una volta il campionato sarà falsato.

Infine, la capienza dei palazzetti, come da ultimo decreto, tornerà al 35% degli spettatori, con ulteriori danni per tutte quella società che fanno del botteghino una delle principali fonti di sostentamento. Buon 2022

Stefano Urgera

