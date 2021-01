BASKET, SERIE A2

Il match in cartello oggi alle 17 a San Severo potrebbe essere l'ultimo con l'attuale assetto per la Benacquista Latina. La precaria situazione in classifica (penultima a quota 6, in condominio proprio con i rivali odierni) una incapacità reiterata da parte del gruppo di trovare equilibri tattici e una striscia aperta di 5 sconfitte hanno spinto il club a esplorare il mercato invernale. Dopo una campagna acquisti estiva low-cost, il team pontino si trova con un roster poco adeguato al livello dell'A2. Nelle 12 gare disputate, solo Gabriele Benetti e Jaren Lewis viaggiano sopra i 10 punti di media per gara, tirando con percentuali accettabili: 33% da tre, 49% da due per Benetti; 31% da tre, 45% da due per Lewis. L'inserimento di un italiano non comporterebbe tagli dolorosi, quello di uno straniero si, con l'indiziato numero uno nel pivot Brandon Gilbeck, lungo di 2.13 sicuramente adatto in una rotazione di squadre dove con 5 o 6 stranieri potrebbe fare lo specialista di area (nelle stoppate è il migliore di tutte l'A2, ai rimbalzi se la cava) meno idoneo in un team dove gli stranieri sono solo due e devono fare la differenza. Radio mercato ha snocciolato in settimana tre nomi. Il primo è quello di Marco Portannese, italiano e nazionale svizzero in virtù di doppio passaporto, guardia di 31 anni già alla Benacquista nel 2015, ma l'ingaggio alto spaventa i nerazzurri. Sotto le plance, invece, s'è parlato di Anthony Morse, 26 anni pivot di 2.06, attualmente in A1 a Varese. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Mike Hall, ala di grandi trascorsi (ha giocato in A1 con Pesaro e Milano ) nella passata stagione era a Piacenza in A2, ma è nato nel 1984.

S.Ur.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA