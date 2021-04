10 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







BASKET, SERIE A2

Il dado è tratto. La sconfitta incassata mercoledì a Chieti, ben più netta di quanto faccia presagire il 76-68 finale, chiude virtualmente i giochi per la Benacquista Latina. Le possibilità di salire al nono posto sono ora così infinitesimali che non vale nemmeno più la pena di costruirci sopra castelli in aria. Ecco che la gara in cartello domani a Cento (ore 18) recupero addirittura del secondo turno d'andata, assume la valenza di un mero allenamento dove il coach Franco Gramenzi dovrà rigenerare una squadra, finalmente al completo, ma apparsa poco brillante nelle ultime uscite. Tutto in vista di una seconda fase dove si lotterà col coltello tra i denti nel girone a sei definito Blu: lì le prime quattro si salveranno, ma le ultime due si giocheranno la permanenza in A2 in un play-out secco al peggio delle 5 partite.

Cento, quinta a quota 22, deve comunque vincere per migliorare il piazzamento in ottica play-off. Latina, dopo la sconfitta di Chieti, è scivolata al terz'ultimo posto a quota 14: deve giocare altre due gare, non può più essere agganciata dai fanalini di coda San Severo e Stella Azzurra Roma (8 punti a testa) ma solo una serie di fortunati eventi le permetterebbero di scavalcare Rieti (16 punti) e Pistoia (18) anch'esse ancora con 2 match da recuperare. Nel gruppo Blu andranno decima, undicesima e dodicesima di entrambi i gironi della prima fase (Verde e Rosso) portando in dote i punti incassati nei confronti diretti con le rivali del proprio girone, giocando sei gare (andata e ritorno) con quelle dell'altro girone. La situazione è ancora fluida, ma qualcosa già si sa: la Benacquista si porterà dal girone Rosso una tra San Severo e Stella Azzurra (meglio i pugliesi che valgono 4 punti, in virtù dei confronti diretti vinti; la Stella solo 2) e una tra Pistoia e Rieti. Dal girone Verde sicura è Capo d'Orlando, l'unica che non ha più gare da giocare, mentre le altre due usciranno, dopo gli ultimi recuperi, dal terzetto Casal Monferrato, Mantova, Orzinuovi: un lotto agguerrito, perché nel girone Verde tutte le potenziali avversarie hanno vinto almeno 11 partite, 4 in più di quelle vinte attualmente dalla Benacquista.

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA