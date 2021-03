26 Marzo 2021

BASKET, SERIE A2

Archiviata l'amara sconfitta incassata l'altro ieri nel recupero della quinta giornata d'andata contro l'Eurobasket Roma (69-78) la Benacquista Latina si tuffa nel trittico a cavallo delle festività pasquali, determinante e senza appello nella corsa verso la salvezza. Al netto della partita in cartello dopodomani (ore 18) sul parquet dell'inarrivabile capolista Unieuro Forlì, i pontini si giocheranno il tutto per tutto nel derby del 31 marzo in casa con Rieti, nel recupero con Pistoia sempre al Palabianchini alla viglia di Pasqua, il 3 aprile, e infine nel confronto diretto sul parquet di Chieti del 7 aprile, che da solo vale mezza salvezza.

IL PASSO DEL GAMBERO

La sconfitta contro i capitolini è arrivata per i grandi meriti dell'Eurobasket, che con una sapiente politica gestionale ha unito al nucleo di giocatori autoctoni, un paio di ottimi stranieri e qualche rinforzo mirato. Poi, ha pesato la brutta serata Benacquista, che rispetto alle ultime due sfide ben giocate (e vinte) con Ferrara e Ravenna, ha progredito col passo del gambero, a ritroso: «La squadra per i primi 19' non mi è piaciuta - ammette il coach sconfitto, Franco Gramenzi - era logico non aspettarsi la brillantezza fisica dei match precedenti, visto che per noi si trattava della quarta gara in dieci giorni, ma il nostro approccio morbido ha complicato la partita. Anche nelle altre occasioni nei primi minuti avevamo subìto l'iniziativa degli avversari, ma la reazione è stata immediata: stavolta no». Dopo 19' in balìa dei rivali, con Roma avanti 39-23, Gramenzi ha chiamato il suo secondo time out di serata e con una sfuriata veemente ha richiamato all'ordine i suoi cestisti, che l'hanno accontentato piazzando un break di 11-0: «Nella seconda parte del match si è vista una partita equilibrata - conferma Gramenzi - però l'Eurobasket sta facendo un campionato di ottimo livello, attraversa un momento di fiducia e ha gestito bene il nostro buon momento. Noi eravamo comunque sotto tono per competere fisicamente con un avversario così. Il lato positivo? Abbiamo comunque lottato fino all'ultimo minuto, recuperando Passera che era assente da tre gare: questo ci fa ben sperare».

LA SITUAZIONE

La situazione nel girone Rosso è ancora estremamente fluida. L'obbiettivo ideale per Latina sarebbe agganciare il nono posto, che significherebbe salvezza immediata, ma per acchiappare una della tre rivali oggi a quota 18 (Latina è a 12) si dovrebbero concatenare troppe circostanze favorevoli. Più alla portata l'obbiettivo di passare alla seconda fase con una buona classifica nei confronti delle dirette concorrenti per i play-out. Latina ha 2-0 contro San Severo, e questo è un buon punto di partenza: il minimo sindacale è battere Rieti (attualmente a quota 14) e Chieti (16) per aumentare il plafond, poi tutto quello che verrà contro Forlì, Pistoia e Cento, sarà tanto di guadagnato.

Stefano Urgera

