BASKET, SERIE A2

Al termine del match perso (85-73) sul parquet dell'Eurobasket Roma il coach della Benacquista Latina Franco Gramenzi è un cocktail con un po' d'ottimismo, parecchia amarezza, un pizzico di rabbia e una dose di delusione per aver giocato l'ennesima gara dove la vittoria, parsa alla portata, è scivolata di mano, stavolta per una serie di congiunture non tutte dipendenti dai nerazzurri: «Nella prima parte di gara abbiamo giocato discretamente - commenta il tecnico - la partita è cambiata con l'infortunio di Benetti e subito dopo del suo sostituto Raucci». Benetti, dopo 3' del terzo quarto, ha lasciato il parquet e non è più rientrato, sostituito da Raucci, che un paio di minuti dopo ha subito una distorsione alla caviglia che ne ha limitato l'efficienza: «La squadra ha subito un contraccolpo psicologico - sottolinea Gramenzi - abbiamo chiuso il terzo quarto restando in partita (56-54 per l'Eurobasket) ma poi abbiamo ceduto, anche per indubbi meriti dei nostri avversari. Noi abbiamo commesso qualche errore di troppo nella prima metà di gara: ultimamente abbiamo giocato buone partite, raccogliendo poco. Dovremo lavorare per limitare gli errori». Un telegramma Gramenzi lo invia alla terna in grigio, i signori Gagliardi di Anagni, Raimondo di Ragusa e Bonotto di Ravenna: «Non mi è piaciuto l'arbitraggio, assolutamente. Oltretutto ho visto rispondere ad alcuni giocatori in un certo modo e fare questo con cestisti esperti penso non sia corretto».

RITORNO AL FUTURO

Archiviata l'undecima sconfitta su 15 gare, si pensa ai prossimi impegni, alleggeriti dallo spostamento a marzo delle sfide con Pistoia e Chieti in cartello 14 e il 21 febbraio. Latina giocherà a Cento il match di ritorno il 17 febbraio, poi il 24 rivincita con l'Eurobasket e il 7 marzo ospiterà Rieti. Poi il 10 marzo recupero a Chieti e il 14 il ritorno con la Stella Azzurra. Non serve far tabelle: da queste cinque sfide dovranno uscire una mezza dozzina di punti per emergere dal terz'ultimo posto, occupato ora a quota 8. Chieti è a 10, San Severo a 6 e Stella Azzurra a 4. Il lavoro in palestra può aiutare, ma la reiterata perseveranza nei soliti errori dei pontini non fa ben sperare. Nelle ultime quattro gare (tre perse, una vinta a San Severo) Latina ha tirato 20/80 da tre punti ( 25%) 50/83 dalla lunetta (60%) perdendo 63 palloni, quasi 16 per gara. Cercare sul mercato un rinforzo, non sarebbe una cattiva idea.

Stefano Urgera

