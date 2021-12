Mercoledì 1 Dicembre 2021, 05:01 - Ultimo aggiornamento: 07:55

La Benacquista Latina stravolge ogni pronostico e travolge a domicilio la Unieuro Forlì , quarta forza del girone Rosso, con un perentorio 66-77 (pt 12-24, st 30-36, tt 49-44) al termine di un match che fotografa tutto il genio e la sregolatezza della squadra pontina che gioca due quarti da favola (il primo e l'ultimo) rifilando ai romagnoli un parziale di 57-29 nei 20' cumulativi, intervallando però ai due tempini ai limiti della perfezione altri due frazioni da incubo: nei 20' di secondo e terzo quarto il break è stato di 37-20 per l'Unieuro.



La partita

Latina parte a razzo e dopo 8' conduce 18-7, con 8 punti preziosissimi del diciannovenne play Giordano Durante. La furia agonistica dei nerazzurri dura fino al primo intervallo, con gli attoniti avversario doppiati sul 24-12. Dopo un primo quarto da tempesta perfetta, due frazioni all'opposto, da rischio naufragio. Forlì s'aggrappa ai suoi veterani, piazza un subito contro-break di 8-2 e si avvicina sul 30-34 prima del riposo lungo, Nel terzo quarto Latina parte malissimo, Forlì ne approfitta e con un altro parzialino di 14-2 si porta al comando del match: 44-40 a 13' dalla sirena. In avvio di ultima frazione una tripla dell'ex Bolpin regala alla Uniero il massimo vantaggio di serata (52-44) ma da lì si scatena l'uragano Benacquista: Fall schiaccia due volte, Radonjc colpisce dalla distanza, tutto torna in parità: 52-52. A 2'30 dalla fine i nerazzurri conducono di 6 punti (58-64) identica situazione di due domeniche fa a San Severo. Lì andò male, con Latina rimontata dai pugliesi enza segnare nemmeno un punto fino al termine. A Forlì tutto l'opposto: nei 150 secondi conclusivi Latina demolisce i rivali insaccando 11 punti a filotto: arrivata a un rassicurante 75-60, a 30 dalla fine, il quintetto allenato da Gramenzi tira i remi in barca e c'è tempo solo per esultare. La vittoria permette alla Benacquista di lasciare l'ultima piazza del girone Rosso, ora occupata in solitaria da Fabriano con 4 punti. I pontini sono nel quartetto delle penultime a quota 6, in compagnia delle romane Eurobasket e Stella Azzurra e del Chieti: ora il calendario si fa propizio, due match casalinghi contro Nardò e Fabriano



Il tabellino

Unieuro Forli: Carroll 17 (3/5 da due, 3/12 da tre), Bolpin 13 (3/3, 2/3), Giachetti 12 (4/8, 1/3), Pullazi 10 (2/4, 2/6), Bruttini 6 (1/1), Palumbo 4 (0/3 da tre), Natali 2 (1/2, 0/3), Benvenuti 2 (1/1), Ndour, Hayes ne, Sampieri ne. All. Dell'Agnello

Benacquista Latina: Terry Henderson 14 (4/7, 0/3), Radonjic 11 (1/4, 3/6), Mouaha 11 (5/8), Veronesi 11 (1/2, 3/4), Fall 10 (5/5, 0/2), Durante 8 (2/3, 1/2), Lautier-Ogunleye 6 (2/4, 0/2), Bozzetto 5 (2/4, 0/3), Passera 1 (0/1, 0/1), Ambrosin ne. All. Gramenzi

Arbitri: Wasserman (Ts) Morassutti (Ss) Tarascio (Sr)

Note - Tiri liberi: Fo 12/14, Lt 12/18; da due: Fo 15/24, Lt 22/38; da tre. Fo 8/30, Lçt 7/23. Rimbalzi: Fo 32 (Palumbo 8) Lt 34 (Fall 9). Assist: Fo 12 (Palumbo 5) Lt 13 (Lautier 3).

Stefano Urgera

