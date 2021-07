Sabato 17 Luglio 2021, 05:00

La serie B del basket maschile, in attesa di stilare i gironi definitivi, sforna date e formula della prossima stagione. Le 64 squadre che hanno diritto a partecipare saranno divise in 4 gironi da 16: totale 30 gare andata e ritorno con le prime 8 ai play-off, l'ultima direttamente retrocessa in C e altre 4 formazioni ai play-out. Il campionato inizierà il 3 ottobre, con un unico turno infrasettimanale in tutta la prima fase: mercoledì 8 dicembre, festa dell'Immacolata. La regular season si chiuderà l'8 maggio. Preludio al torneo, la Supercoppa di Lega, con 8 gruppi da 8 squadre dove però si giocherà secondo un tabellone tennistico con gare di sola andata: in parole povere, chi perde, è subito eliminato. Nel week-end dall'11 al 13 marzo si giocherà invece la Final Eight della Coppa Italia, dove saranno ammesse le prime due piazzate in ogni girone al termine delle gare d'andata.

SOLO FORMIA

Solo una squadra della provincia di Latina ai nastri di partenza, il Basket Formia sponsorizzato Meta, come nella passata stagione. Pur non avendo ancora garanzie sull'ultilizzazione di un impianto nella propria città, Formia s'è iscritta al campionato con la concreta prospettiva di dover giocare le partite interne al Palaborrelli di Scauri per il terzo anno consecutivo. S'attende anche la composizione dei gironi, per ora solo presuntiva. Se il criterio adottato sarà quello della passata stagione, la Meta Formia se la vedrà con le 4 rivali del Lazio (Luiss Roma, Virtus Cassino, Real Sebastiani Rieti e la Npc Rieti, scesa dall'A2) le 4 della Campania (Sant'Antimo, Salerno, Pozzuoli e la neopromossa Ischia) le 6 pugliesi (Taranto, Monopoli, Bisceglie, Ruvo, Molfetta e San Severo, anch'essa retrocessa dall'A2) e l'unica calabrese rimasta, la Viola Reggio Calabria. Una squadra del gruppo meridionale però (San Severo in pole position, con la Npc Rieti che spera) sarà ripescata per portare in parità il numero dei club di A2, attualmente fermo a 27 e sarà sostituita da una delle retrocesse della passata stagione. In ogni caso si tratterà di un vero girone infernale, con lunghe trasferte e avversarie agguerrite.

Stefano Urgera

