30 Marzo 2021

BASKET

La prima fase della serie A2 del basket maschile si chiude con un'amara beffa per la Benacquista Latina, battuta a Forlì (68-62) al termine di un match a lungo condotto nel punteggio, ma deciso nei minuti finali da un fischio discusso e discutibile della terna arbitrale.

Sul 57-57, a 4' dalla sirena, Latina perde palla e sulla transizione offensiva dei romagnoli la guardia Lorenzo Baldasso cerca di fermare il play avversario Jacopo Giachetti. Guardando e riguardando l'azione, già il fallo sanzionato al pontino appare generoso, figurarsi l'antisportivo che regala 2 tiri e possesso di palla a Forlì.

OCCASIONE PERSA

Capitalizzando con 4 punti l'inatteso aiutino, Forlì è scappata sul 65-57 e Latina ha perso.

Il coach sconfitto Franco Gramenzi: «Siamo amareggiati - ammette - Forlì merita il primo posto in classifica perché è stata la squadra più costante nella prima fase. Però noi abbiamo fatto una buona prestazione: l'amarezza arriva dall'antisportivo fischiato contro di noi sul punteggio di parità; poi da una tripla indovinata da Giachetti, dopo una nostra buona difesa, che ha chiuso il match. Giachetti è stato bravo e un po' fortunato, ma l'antisportivo ha dato a loro il break. Abbiamo fatto fatica sulla loro difesa fisica: anche qui mi attendevo qualche fischio in più, invece siamo andati in lunetta meno di loro».

Insomma, Latina paga per i suoi errori, ma anche per l'ineluttabile e immutabile vezzo arbitrale che nei match equilibrati, quando da una parte c'è la capolista e dall'altra la terz'ultima in classifica se un fischio deve agevolare qualcuno, nella maggior parte dei casi avvantaggia il più altolocato in graduatoria: «Siamo amareggiati, ma ci passerà subito - chiosa Gramenzi - vincere a Forlì sarebbe stato un grande aiuto per la classifica, ma ora dobbiamo pensare ai 4 scontri diretti nella corsa salvezza. Inutile recriminare: mercoledì ospiteremo Rieti in un match decisivo».

RECUPERI INFINITI

Dopo la beffa, ecco la farsa. La regular season si è chiusa, ma a causa del Covid restano ben 31 gare da recuperare (12 nel girone Verde, 19 nel Rosso: quello di Latina): la classifica attuale è aleatoria.

Nella zona pericolo la Stella Azzurra Roma (ultima, a 8) è in credito di ben 5 gare; San Severo, anch'essa a 8, ma penultima per differenza canestri, dovrà giocare 3 match. Per Latina, terz'ultima con 12 punti, restano 4 sfide. Rieti è quart'ultima a 14, anche lei con 4 partite da giocare; poi c'è Chieti a 16 (ma 6 gare da recuperare) e infine Pistoia a 18, con solo 2 incontri rimasti. I

recuperi si giocheranno da dopodomani fino al 20 aprile ed è palese che il campionato sarà falsato: in primis perché i club reduci dal Covid torneranno in campo debilitati e rimaneggiati, poi perché si giocheranno in aprile alcuni incontri programmati addirittura nella seconda giornata d'andata (Torino-Bergamo, San Severo-Chieti e Cento-Latina) con gli organici delle protagoniste radicalmente cambiati dopo il mercato.

Una soluzione per restituire tranquillità al torneo e premiare i sacrifici economici degli imprenditori sarebbe il blocco delle retrocessioni, come già attuato in altre discipline, ma i vertici della pallacanestro italiana per ora, nonostante le richieste dei club, non prendono in considerazione l'ipotesi: tanto i soldi per affrontare i campionati, mica li hanno sborsati loro.

Stefano Urgera

