16 Maggio 2021

BASKET

Doveva essere il turno conclusivo della seconda fase, quello che avrebbe stabilito i 16 club dell'A2 del basket maschile ammessi i play-off, la prima retrocessa, le 6 squadre salve e le 4 formazioni condannate ai play-out. Invece, proprio nel gruppo Blu, quello di Latina, l'ultimo turno rischia di saltare in toto. Martedì scorso il rinvio a data da destinarsi della gara San Severo-Orzinuovi, per la quarantena imposta dalla Asl ai pugliesi a seguito di 2 positività. Venerdì la rinuncia a giocare da parte di una Rieti decimata e già ai play-out, che evita a Casal Monferrato una inutile trasferta in Sabina. Ora anche il terzo e ultimo match in cartello, quello odierno tra Benacquista e Capo d'Orlando, è rischio rinvio. Ieri, sul sito della società siciliana, è comparso questo comunicato: «Orlandina Basket, riguardo la positività al test rapido di un atleta, ha chiesto alla Fip il rinvio della gara contro Latina. Il club ha inoltrato la richiesta tramite una lettera inviata alla Fip, al fine di tutelare la salute dei gruppi squadra di Latina, dell'Orlandina e degli ufficiali di gara». LA SITUAZIONE Fino alla tarda serata di ieri, nessun comunicato ufficiale da Lega o Fip: la partita sui siti della due istituzioni è ancora schedulata, con arbitri designati. Il team Orlandina aveva un treno che partiva ieri notte alle 23.06. Gli scenari sono molteplici. In caso di accettazione della richiesta di rinvio, la partita sarà procrastinata con quelle tra Casal Monferrato e San Severo e San Severo-Orzinuovi. Altrimenti i pontini si dovranno presentare oggi al Palabianchini per giocare alle 18: se il match si disputerà, varrà il risultato del campo. Negli altri casi, deciderà invece il giudice sportivo se e quando recuperare i 3 match rinviati, oppure omologarli sullo 0-0. Scontato invece lo 0-20 a tavolino contro Rieti, perché in quel caso si tratta di rinuncia non motivata da protocolli anti Covid.

Stefano Urgera

