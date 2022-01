Sabato 15 Gennaio 2022, 05:01

BASKET

Come sta succedendo da tre week-end a questa parte i club maschili del basket pontino sfogliano la margherita, non per sciogliere dubbi amorosi, bensì per sapere chi giocherà e chi dovrà restare a riposo. La situazione è praticamente uguale alla scorsa settimana: tutti saltano tranne la Meta Formia. Nell'A2 per la Benacquista Latina si tratta della terza gara consecutiva posticipata. Il campionato doveva ripartire oggi e domani. Invece gli avversari della Benacquista, la capolista Givova Scafati, con tre positività nel gruppo squadra, hanno chiesto e ottenuto il rinvio del match a mercoledì 9 febbraio. Se da una parte per i pontini può essere di nocumento un periodo superiore a un mese senza giocare partite ufficiali, dall'altra è un'occasione per intervenire sul mercato in maniera quasi indolore. Il sostituto di Dwayne Lautier, che aveva un accordo bimestrale in scadenza il 10 gennaio e non è stato confermato, potrà giocare solo dal 24 gennaio.

Nessuna pietà invece per la Meta Formia, nel girone D della serie B. Il club del sud pontino ha dovuto giocare sette giorni fa sul rettangolo della Cj Taranto nonostante un paio di positività al Covid e succederà lo stesso domani (ore 18 sul neutro di Fondi) in occasione dell'ultima giornata d'andata nella gara programmata contro i pugliesi del Lapietra Monopoli. Formia ha ancora due cestisti in stand-by per il Covid, ma se non emergeranno nuovi casi nelle ultime ore sarà costretta a giocare, in virtù di un protocollo più cangiante del mercurio. Nella serie C, il solito stillicidio; in divisione Gold martedì scorso si parlava di un paio di rinvii, aumentati però esponenzialmente fino a ieri, quando tutta la terza giornata è stata cancellata: salta quindi Oasi di Kufra Fondi-Carver Cinecittà. Nella C Silver, infine, Nbt Latina, Virtus Aprilia e Fortitudo Scauri certe di non giocare. Dovrebbe invece scendere in campo la Serapo Gaeta, attesa domani (ore 18) sul parquet del Basket Roma ma, come già successo domenica scorsa, è probabile anche qui un rinvio in toto del turno.

Stefano Urgera

