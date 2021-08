Sabato 21 Agosto 2021, 05:00

BASKET

A due giorni dal rientro dalle vacanze, la Benacquista Latina inserisce l'ultimo tassello di un roster ricco, come nelle ultime stagioni, di certezze ma anche di qualche scommessa. La new-entry è Terry Henderson Jr, guardia di 1.96 per 86 kg di peso forma: è nato a Raleigh, capitale della Carolina del Nord, nel 1994. Terry iniziata la sua carriera universitaria presso la West Virginia (2012-2013) proseguendola vicino casa, alla North Carolina State nella Ncaa Division One, viaggiando a 13.8 punti, 3.1 rimbalzi e 1.6 assist. Uscito dal college, Henderson partecipa a pre-season a alla Summer League con gli Charlotte Hornets, club Nba, giocando per tutta la stagione nella Lega di Sviluppo (D-League) sempre nella Carolina settentrionale, con i Greensboro Swarm: 42 gare a oltre 11 punti di media per gara. L'approdo in Europa nel 2018, proprio in Italia, ingaggiato dall'ambiziosa Tezenis Verona in A2: per lui 12.4 punti, 2.9 rimbalzi, 1.4 assist di media in 19 gare. Nel febbraio del 2020, si trasferisce negli Usa nuovamente con il team di Greensboro. Storia recente: lo scorso anno Henderson torna nel Vecchio Continente, nella massima serie polacca: 30 presenze con la maglia della Gtw Gliwice, con 14 punti, 4.5 rimbalzi e 2.4 assist di media; record di squadra di 11 vittorie, 19 sconfitte e dodicesimo posto finale su 16 squadre. Terry Henderson ha terminato il 17 agosto a Las Vegas la Nba Summer League con gli Indiana Pacers: negli 8 anni di A2, sarà il diciottesimo cestista statunitense a indossare la maglia della Benacquista Latina. Il raduno della squadra è previsto per domani pomeriggio, poi lunedì visite mediche di prammatica e test atletici.

Stefano Urgera

